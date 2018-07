Adriana Valverde (PSOE) reclama más consultas sobre decisiones de "trascendencia" para Almería

Publicado 10/07/2018 17:10:21 CET

ALMERÍA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha manifestado su interés en someter a consulta popular u opinión de los vecinos de la capital aquellos asuntos que "afecten a la ciudad" y sean "de trascendencia" ya que le resulta "ridículo" haber requerido la participación ciudadana únicamente para asuntos como dar nombre a la mascota del candidatura de la CEG 2019 o a la nueva biblioteca.

"No es malo que haya participación", ha incidido Valverde, quien ha recordado que "hay muchos colectivos que están defendiendo que 'El Pingurucho' permanezca en la Plaza Vieja", lo que afecta a la capital así como lo hará el proyecto Puerto-Ciudad, que "transformará" Almería. "Todos los ciudadanos deben expresar su opinión sobre ese proyecto, porque va a definir el modelo de ciudad del futuro que queremos", ha indicado en una entrevista a Europa Press.

Valverde ha asegurado que bajo un gobierno socialista en la capital "no se va a hacer nada que no esté consensuado" a través de algún tipo de mecanismo de participación ciudadana "más garantista y que dé más seguridad" que la actual aplicación móvil 'Almería Participa', de la que ha destacado algunos fallos de operatividad, ya que con ella "te puedes ir a Moscú y votar un proyecto de Almería", con lo que su uso no se acotado a los almerienses así como tampoco a sus "necesidades".

Sobre este asunto, la portavoz socialista ha indicado que tiene pendiente una reunión con técnicos municipales del área a la que está adscrita su desarrollo para evaluar la 'app'. "Si son profesionales y están al día en el tema de protección de datos, no van a aceptar que la 'app' esté funcionando", ha asegurado Valverde, para quien la participación de la ciudadanía será una de los pilares en los que se sustentará un ayuntamiento dirigido por ella en caso de alcanzar la Alcaldía.

No obstante, y dejando de lado proyectos emblemáticos en los que participan varias administraciones, la edil socialista cree que "no es el momento de las grandes obras" en Almería sin antes "sacar" de su situación a barrios tradicionales como El Tagarete, las 500 viviendas o Barrio Alto, que "se han convertido en guetos".

"No estamos hablando de barrios de exclusión como está El Puche, que es ciudad sin ley, sino barrios tradicionales como el de Pescadería o La Chanca", ha diferenciado Valverde, quien ha trasladado su intención de desarrollar proyectos concretos para estimular el crecimiento de dichas zonas, sentido en el que también cree necesario activar planes de fomento al empleo desde la administración local.

Así, ha apostado por ideas ligadas a la economía social que permitan el desarrollo de proyectos de empleo entre los colectivos de mujeres a través de cooperativas para la reparación de redes de pesca o conservas artesanas en los barrios más próximos al puerto pesquero. "Hay grupos de mujeres en Pescadería que ya estudiaron el proyecto, que era magnífico, y que al final se quedó en el aire porque no encontraron apoyo institucional ni privado para sacarlo adelante", ha observado.

Para Valverde, este tipo de iniciativas permitirían impulsar la actividad en distintas zonas y ayudar a evitar "barrios de primera y de segunda", según ha apuntado tras haber criticado la "oportunidad perdida" por parte del actual equipo de gobierno a la hora de confeccionar sus proyectos para los planes de empleo promovidos por la Junta en los que han buscado "perfiles cualificados" en lugar de, con ellos, sacar del desempleo a "parados jóvenes que no están cualificados".