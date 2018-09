Andy y Lucas piden disculpas a los padres de Gabriel y subrayan que lo hicieron para que "la causa no muriera"

Publicado 31/08/2018 21:23:46 CET

ALMERÍA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cantante Lucas González, componente del dúo Andy y Lucas, ha pedido disculpas a los padres de Gabriel Cruz, el niño de ocho años asesinado en febrero en Las Hortichuelas en Níjar (Almería), después de que los familiares expresaran su disconformidad tras conocer que en uno de sus conciertos sacaron una camiseta en la que, bajo el lema 'Justicia Ya', aparecían imágenes de Gabriel y otros menores víctimas de muertes violentas, a la par que ha argumentado que lo hicieron para que "la causa no muriera".

A través de un vídeo, recogido por Europa Press, el cantautor ha expresado que "no han querido aprovecharse de la causa", destacando que su grupo es "una voz para que esa causa no muera". "Lo único que pretendíamos Andy y yo era que la causa no muriera", ha reiterado. En este sentido, Lucas ha señalado que "soy padre y si a mi hijo le pasa lo que le ha pasado a Gabriel, que todos los grupos de España saquen una camiseta con la imagen de mi hijo para que se haga justicia ya".

Cabe recordar que, a través de un comunicado, los padres de Gabriel han expresado que el dúo se han "traspasado los límites" al utilizar una fotografía de su hijo en un "concierto musical" y han lamentado que se "haya pasado por alto" el "derecho que tenemos como padres a estar informados y poder decidir sobre este tipo de cuestiones". "Esto lógicamente ha originado una situación desagradable que no hace sino aumentar nuestro dolor", han manifestado al respecto.