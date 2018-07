Cano Bueso (CCA) cree que una reforma constitucional "no solventaría" los problemas con Cataluña

Publicado 16/07/2018 19:02:25 CET

ALMERÍA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA), Juan Cano Bueso, ha analizado en los Cursos de Verano de la Universidad de Almería las tensiones territoriales en el proceso de formación del Estado español donde ha trasladado que una reforma constitucional federal "no solventaría" el problema actual con Cataluña porque "no está en este momento en constituir una unidad de convivencia con otros territorios en relativas condiciones de igualdad".

"El principio federal no lo veo, a menos que se destruyera la Constitución, se abriese un proceso constituyente y se produjese un pacto federal a la carta donde se pudiera estructurar una constitución profundamente asimétrica y donde hubiera territorios de primera, de segunda, de tercera, y de cuarta", ha valorado el presidente durante su intervención, según ha trasladado el órgano consultivo en una nota.

Para Cano Bueso, "o mucho cambian las cosas o la reforma constitucional no solucionará el problema de Cataluña, ni del País Vasco o Navarra". Con ello, cree que "hay que intentar que la salida no sea violenta, que sea política y de diálogo", aunque considera "difícil" alcanzar esta posición, que "no será de hoy para mañana".

En este sentido, ha incidido en que Cataluña "siempre ha sido un territorio díscolo, con sus añoranzas, sus esperanzas y con sus razones". "El derecho debe ser un instrumento al servicio de la política", ha añadido el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía.