Ciudadanos exigió una reunión "urgente" al alcalde cuando ya tenía cerrada una cita, según el primer edil

Publicado 12/09/2018 17:13:01 CET

ALMERÍA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha explicado que durante la tarde de este martes mantuvo una reunión con el portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Miguel Cazorla, para abordar los acuerdos presupuestarios y las cifras del próximo año; una cita que habían cerrado desde hace varias jornadas y en la que emplearon "toda la tarde" en su despacho para abordar la gestión municipal y los acuerdos a pesar de que durante la misma mañana, el edil de la formación naranja dio una rueda de prensa en la que exigió una "reunión urgente" con el regidor.

"No vamos a descubrir a estas alturas al señor Cazorla, que le gusta la puesta en escena, le gusta estar en el foco mediático y ser noticia de vez en cuando", ha explicado el alcalde en declaraciones a los medios tras aclarar que no teme "de ninguna manera" algún tipo de traba para poder sacar adelante las cuentas de 2019. "Yo no pude más que sonreir cuando vi la noticia", ha apostillado.

Preguntado por los motivos que habrían llevado al portavoz de Cs en el Ayuntamiento a convocar una rueda de prensa para reclamar una reunión ya cerrada, el alcalde ha valorado que "probablemente, a lo mejor él quiere ser el que lleve la voz cantante en la negociación de los nuevos presupuestos", aunque ha emplazado a preguntar al propio portavoz "qué le mueve" al respecto.

"El señor Rivera dijo una frase por todos conocida para acabar con el Gobierno de Rajoy, que es muy parecida a la que dijo el señor Marín hace muy poquito para acabar con el Gobierno de Susana Díaz, y el señor Cazorla ha dicho 'esta es la mía', me exige reuniones convocadas para esa misma tarde y repite lo mismo que en Madrid y Sevilla con la diferencia de que aquí no se disuelven Cortes ni se convocan elecciones", ha apuntado Fernández-Pacheco.

En cualquier caso, el alcalde ha apuntado que este tipo de cuestiones no le "preocupan demasiado" puesto que le interesa que la ciudad "tenga estabilidad", por lo que no renuncia a "llegar a acuerdos con otros partidos de la oposición" dado que "no hay un pacto de gobierno Cs-PP", lo que ha hecho que algunos asuntos debatidos en pleno hayan prosperado con el apoyo del PSOE y de IU, aunque "la gran mayoría" han tenido el respaldo de la formación naranja, con su voto expreso o mediante la abstención.

Así, y en relación a los acuerdos suscritos con Cs para sacar adelante los presupuestos vigentes, el primer edil popular ha indicado que "cuando alguien del equipo de gobierno en representación del alcalde firma un documento, lo firma para cumplirlo", y que es su "voluntad" hacerlo en el "mayor grado posible", aunque cree que llegar "al cien por cien es imposible como no se cumple ningún acuerdo presupuestario en ningún sitio".

Con ello, cree el regidor que aún hay "tiempo más que suficiente" para elaborar, negociar, tramitar y aprobar el presupuesto de 2019, con lo que las distintas áreas trabajan todavía en recopilar y remitir sus obligaciones presupuestarias derivadas esencialmente de contrataciones pluranuales y de la gestión de persona. En esta línea, ha admitido que está pendiente de solicitar a los grupos de la oposición sus propuestas, cuando en años anteriores se ha cursado esta invitación durante la época estival.

"Confío en que cumplamos los plazos y que a nadie le quepa duda de que el equipo de gobierno llevará a pleno un borrador de presupuesto que será objetivamente bueno para Almería", ha recalcado Fernández-Pacheco, quien espera contar con un presupuesto "inversor, que mantenga el nivel de gasto social" y que "en la medida que nos sea posible" permita "bajar los impuestos como hacemos en los últimos años".