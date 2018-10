Ciudadanos reclama un reunión "urgente" al alcalde de Almería para abordar los acuerdos presupuestarios

Publicado 11/09/2018 14:03:03 CET

ALMERÍA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Cs en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ha criticado este martes que el equipo de gobierno (PP) no haya contactado aún con su formación para trasladarle sus propuestas de cara a la elaboración de los presupuestos de 2019, sentido en el que ha reclamado una "reunión urgente" con el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, para evaluar el acuerdo sobre las cuentas vigentes y ver el grado de cumplimiento de las exigencias de su partido.

"Si no hay acuerdo presupuestario no es porque se rompa el pacto en Andalucía u otra especulación oportunista, sino porque el PP en el Ayuntamiento no ha sabido gestionar la estabilidad aportada por Ciudadanos por el bien de esta ciudad faltando a su palabra", ha avanzado Cazorla, quien ha incidido además en que una prórroga de los presupuestos "no es bueno para la ciudad".

El dirigente de Cs ha recordado que se avecina un "año electoral" en el que una prórroga presupuestaria obligaría a que "toda la inversión que había para 2018" sea para "gastarla en cinco meses", con lo que "veremos el cortar cintas precipitadamente, el terminar rotondas de manera improvisada o levantar todas las calles, que es a lo que nos ha tenido acostumbrados esta manera de gobernar del PP".

Así, ha asegurado que los presupuestos municipales de 2019 "van a depender solo del PP y de que cumplan con las exigencias pactadas con Cs", que otorgó su apoyo a las cuentas vigentes bajo la condición de que se ejecutaran 66 medidas concretas y a su evaluación durante el ejercicio a través de distintas comisiones, la última de ellas celebrada antes del verano, según ha explicado.

Cazorla ha indicado que, aunque en años anteriores se ha recibido una carta o una llamada sobre el mes de julio en la que se invitaba a los grupos de la oposición a remitir sus aportaciones para la elaboración de las cuentas municipales, aún "no tenemos constancia de que estén trabajando en los presupuestos".

"Nos preocupa que se elaboren unas cuentas al margen de los partidos y de la oposición o que traten de imponer partidas y el destino de las mismas", ha abundado Cazorla, quien también ha contemplado la posibilidad que el equipo de gobierno, con mayoría simple, "no le interesa este año contar con el apoyo de Cs".

Ante las incertidumbres planteadas por el dirigente municipal de Cs, se ha reclamado una reunión con el primer edil para "dar una solución o reconducción de toda esta gestión". "Siempre hemos estado dispuestos a aportar y a ayudar, incluso desde el anonimato por lealtad a esta ciudad", ha apostillado antes de recalcar que para la negociación de un presupuesto "vamos muy tarde" dado que "el presupuestos debía estar aprobándose a primeros de octubre" para su entrada en vigor el 1 de enero.

"¿Es que no le interesa al equipo de gobierno que esto se haga? ¿están conformes con prorrogar un presupuesto?", se ha cuestionado Cazorla, quien ha destacado además que la composición del plenario "no beneficia" al PP para "gobernar a base de resoluciones". "Sería una torpeza", ha valorado.