Diputado Fomento de Almería considera "muy osado" que PSOE pida "más dinero" en caminos rurales en comparación con Junta

El diputado de Fomento, Óscar Liria, ha mostrado su asombro ante la "actitud irresponsable" del grupo provincial socialista con el Plan de Caminos Rurales impulsado por la Diputación de Almería y considera "muy osado" que se pida más dinero a la institución provincial en este tema después de haber presentado un plan con diez millones y medio de euros de inversión "frente al medio millón" de la Junta de Andalucía.

El Plan de Caminos Rurales, presentado el pasado mes de abril según ha recordado la Diputación de Almería en un comunicado, destina a los 103 municipios diez millones y medio de euros, financiados al cien por cien con fondos propios de la institución.

Óscar Liria ha asegurado que "de esta actuación, el señor Lorenzo (el portavoz del PSOE en la institución) lo único que tendría que hacer es reconocer el gran trabajo que la Diputación realiza por todos los municipios de la provincia y exigirle a la Junta de Andalucía que haga lo mismo por las ocho provincias".

Liria ha comparado los diez millones y medio de euros que asume con fondos propios la Diputación Provincial, con los 572.615 euros que aporta la Junta de Andalucía a su Plan de Caminos Rurales que "llega apenas a 31 municipios y está cofinanciado por Fondos Europeos, Gobierno de la Nación y los propios ayuntamientos".

El Plan provincial de Caminos Rurales "se destina a todos y cada uno de los pueblos de la provincia sin que éstos tengan que aportar nada gracias a la financiación al cien por cien que hace la Diputación", ha apuntado.

"No se puede comparar una iniciativa como la que la Junta ha lanzado para la provincia de Almería, que obliga a los ayuntamientos a aportar el 40 por ciento de la inversión", con el Plan de Caminos de la Diputación, donde, según ha recordado el diputado de Fomento, "los ayuntamientos no tienen que poner nada. Esto es el verdadero espíritu de un plan de inversiones, no lo que el PSOE quiere vender".

El diputado ha puesto como ejemplo el municipio de Cuevas del Almanzora, que recibirá 245.000 euros de la Diputación de Almería para actuar en caminos rurales frente a los 20.000 de la Junta de Andalucía.

Liria ha señalado que se trata de una inversión "diez veces menor" y ha explicado que, en el caso de Níjar, "Diputación invertirá hasta 675.000 euros frente a los 26.000 de la administración andaluza y así un sinfín de municipios. Las cifras hablan por sí solas, además de ser una auténtico embrollo burocrático, la aportación autonómica es absolutamente irrisoria".

Óscar Liria también ha revelado que "son muchos los alcaldes del PSOE y de todos los signos políticos los que agradecen a la Diputación los diez millones y medio de euros invertidos en caminos rurales" y el plan lanzado desde la institución provincial, porque "es una inversión que no obliga a nada ni endeuda a sus ayuntamientos, mientras que el plan de la Junta les obliga a poner hasta el 40 por ciento" de la actuación.

Liria ha afirmado que "la Diputación no va a ser cómplice de la Junta en un plan que es una prolongación del de 2008 y 2009, y que va a asfixiar a los municipios". "Mientras que el PSOE viene ahora pidiendo a la Diputación que se adhiera al nuevo Plan de Caminos Rurales, la Junta no ha ingresado aún los 1,4 millones de euros a los municipios beneficiarios de las subvenciones del plan 2008-2009", ha subrayado.