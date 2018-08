PP acusa al Gobierno del PSOE de "usar" obras del AVE en Almería como "moneda de cambio" con independentistas

Publicado 29/08/2018 13:49:34 CET

ALMERÍA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PP por Almería Rafael Hernando ha asegurado que no hay "razones" ni presupuestarias ni técnicas que justifiquen el retraso en las actuaciones previstas en la provincia por el Ministerio de Fomento para la construcción de la línea de Alta Velocidad Murcia-Almería y ha acusado al Gobierno socialista que preside Pedro Sánchez de usar estas obras, dotadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con 600, como "moneda de cambio" para "pagar los favores que debe a los independentistas".

"La paralización de las licitaciones de tres tramos del AVE y el retraso del inicio de las obras para el soterramiento de las vías del tren a su paso por El Puche, en la capital, tienen que ver con razones espúreas y con los compromisos que asumió Sánchez con otros territorios para asumir la Presidencia del Gobierno", ha afirmado este miércoles en rueda de prensa en Almería tras el comité de dirección del PP provincial presidida por Gabriel Amat.

Hernando ha insistido en que no hay "ninguna razón" para "romper" el cronograma que dejó hecho el extitular de Fomento Íñigo de la Serna, que preveía la llegada del AVE a Almería en 2023 y la licitación de tres tramos pendientes de los ocho entre Murcia y Almería en junio. "También en junio estaba prevista la primera piedra del soterramiento del El Puche pero no hemos tenido ninguna noticia; solo que los proyectos están paralizados", ha añadido.

Tras anunciar que van a pedir la convocatoria urgente de la Mesa de las Infraestructuras para que el PSOE dé explicaciones, ha insistido en que "tras esta decisión" del departamento que ahora lidera José Luis Ábalos "parece que está que se van a destinar esos 600 a otras comunidades autónomas".

"Son ya dos meses de retraso y eso implica que, ya este año, no se van a poder iniciar las obras ni tampoco al principio del siguente año", ha lamentado Hernando, quien ha trasladado su "preocupación" por el hecho de se pueda producir "una parálisis del conjunto del proyecto".

"No queremos que ZPedro reedite a Rodríguez Zapatero y vamos a pedir explicaciones en la Comisión de Fomento a Ábalos", ha señalado para subrayar que "no hay excusas" ya que los proyectos "están redactados y en condiciones de ser licitados" y que el PP "no va a permitir que Almería sea la víctima de pactos espúreos y malas artes por las que se engañana a sus ciudadanos".

Para Hernando, sería "una traición rozando lo miserable" que se destinasen los 600 millones previstos en los PGE de 2018 a otras territorios "solo para tapar las reivindicaciones de aquellos que pusieron en La Moncloa a Sánchez". "No nos vamos a dejar porque es un tema capital grave y no vamos a aceptar que Almería sea usada como moneda de cambio para pagar los favores que debe a los independentistas", ha concluido.

El PP de Almeria también ha planteado al Gobierno preguntas sobre el tercer carril entre Roquetas de Mar y Almería, el enlace de la A-7 con la A-92 en Viator o el acceso al Puerto de Almería.