PP-A tacha de "vaga" y "electoralista" la Ley de Juventud, que se asemeja a un "joven sin trabajo"

Publicado 18/06/2018 18:50:37 CET

ALMERÍA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, ha señalado este lunes que su partido va a presentar una enmienda a la totalidad de la Ley de Juventud de Andalucía porque es una "ley vaga, imprecisa, que no trae ninguna novedad, electoralista y que es una oportunidad perdida para los jóvenes".

Crespo ha manifestado que esta ley es "como un joven sin trabajo" puesto que "no tiene oportunidad ni posibilidades", según ha dicho tras una reunión con jóvenes del partido para analizar las propuestas con las que su formación tratará de que el proyecto "merezca la pena" y permita "dar medidas adicionales a los jóvenes de Andalucía".

Según ha explicado, en la memoria económica de la ley "se especifica claramente que no supone aumento presupuestario ninguno", ante lo que se ha cuestionado "qué tipo de ley van a hacer en Andalucía". "Queremos una ley con plazos y con dinero, porque si no es así es una tomadura de pelo para los jóvenes de nuestra comunidad", ha añadido.

La portavoz popular ha indicado que, según sus datos, actualmente se destinan 19,7 millones de euros a juventud, "de los que se ejecutan el 97 por ciento" si bien "los gastos en la estructura del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) suponen 12,1 millones", de modo que a políticas de jóvenes se destinan "algo más de seis millones de los que sólo para actuaciones de asociacionismo y creación de empresas destinan 1,4 millones".

Crespo ha incidido en que el 80 por ciento de los jóvenes andaluces "no se puede emancipar" y pese a ello la ley "recoge únicamente dos puntos" en materia de vivienda. "Hasta ahora todas las políticas de Vivienda que se han hecho ha sido a través de programas que vienen del Gobierno de la Nación, por lo tanto, dónde está la apuesta por las viviendas de VPO", se ha preguntado.

Igualmente, ha señalado la ausencia de "plazos" para pner en marcha un Plan Andaluz de Empleo Juvenil, que aún necesita de reglamento. "Vamos a ir a todos los rincones de Andalucía para explicar que hemos hecho una enmienda a la totalidad, pero también para que se sepa que el PP-A tiene propuesta alternativa, y que sabemos lo que hacer en vivienda de jóvenes o en materia de juventud", ha dicho.

Por su parte, el presidente de NNGG-A, Kike Rodríguez, ha manifestado que "el PSOE vuelve a demostrar que está desactualizado en políticas de juventud y que la presidente andaluza, Susana Díaz, ha creado una Andalucía de dos velocidades, una de primera y otra de segunda, según el lugar donde residan los jóvenes".

"Nos encontramos con un proyecto de Ley en el Parlamento que no concreta, que no regula nada y que no obliga a la Junta a nada, y eso supondría otros 35 años de abandono y de los mismos resultados de unas políticas de fracaso en materia de juventud, pero especialmente en formación, empleo y vivienda", ha dicho.