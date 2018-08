PSOE critica posibles contrataciones de personal cercanas al PP en empresas que trabajan para el Ayuntamiento

Publicado 26/07/2018 16:18:48 CET

ALMERÍA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería Indalecio Gutiérrez ha exigido al alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), explicaciones ante la "posible contratación" de personal del entorno de su partido en empresas que trabajan para el Ayuntamiento bien a través de concesiones administrativas o con contratos para la prestación de servicios.

Así se ha pronunciado el edil en una nota tras hacerse eco de la denuncia realizada por el comité de empresa de FCC, encargada de la limpieza de dependencias municipales, al respecto, en la que se señala a la concejal responsable de la gestión de ese servicio, Ana Martínez Labella.

"Es una denuncia muy grave y pedimos explicaciones al alcalde porque está poniendo en duda todo el sistema de contratación en estas empresas", ha remarcado el concejal antes de anunciar que los socialistas solicitarán por escrito las plantillas de aquellas empresas sobre las que recaen las sospechas con la finalidad de analizar las contrataciones que se han producido en los últimos meses.

Según ha recordado, el canon de las empresas que tienen concesionada la gestión de servicios esenciales del Ayuntamiento de Almería y aquellas que ofrecen otro tipo de servicios suponen un coste anual de cerca de 65 millones de euros.

"Tenemos que tener en cuenta que esto es dinero público, dinero de todos los almerienses, y si hay una denuncia como esta, se pone en duda el uso que se está haciendo de ese dinero público", ha señalado.

En ese sentido, ha subrayado que la situación actual de los servicios municipales en los que se invierte la mayor parte de esa elevada cuantía, correspondiente a concesiones administrativas, "es de queja generalizada por parte de los almerienses".

"Estamos continuamente recibiendo quejas por el mal estado de los jardines, por no cumplir las podas o por la limpieza insuficiente en muchos sitios", ha explicado antes de considerar que "el colmo sería que se produzcan contrataciones a dedo por parte de la concejala, porque estaríamos no solamente es que las empresas están funcionando mal sino que, además, el personal que se está seleccionando no se hace con las condiciones normales para contratar a los y las mejores para esos puestos de trabajo, sino a aquellas personas que les interesan --en referencia al PP-- por otras cuestiones", ha dicho.