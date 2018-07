PSOE de La Mojonera pide la "expulsión inmediata" del edil que ha impulsado una moción de censura con el PP

Publicado 21/12/2015 17:17:11 CET

La Ejecutiva Provincial reclama explicaciones al concejal, que llevó a Cara a los tribunales

ALMERÍA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ejecutiva local del PSOE de La Mojonera (Almería) ha solicitado la "expulsión inmediata" del concejal del PSOE y portavoz de su grupo en el Ayuntamiento, Francisco Navarro, ante el "gran fraude hacia todo el socialismo" del municipio que, según han comentado, ha representado su participación en la moción de censura impulsada con los populares.

A través de las redes sociales, los socialistas han expresado su "rotunda disconformidad" a esta moción con la que el edil del PSOE "de forma unilateral y estando en desacuerdo con la militancia" ha decidido "pactar" con el exalcalde del municipio José Cara y el resto de populares, por lo que van a exigir su "expulsión" de forma "inmediata".

Por su parte, la secretaria general de Política Municipal e Institucional del PSOE de Almería, Adela Segura, ha pedido a Navarro que explique públicamente los motivos por los que ha decidido apoyar una moción de censura junto al PP para arrebatar la alcaldía a los independientes, máxime cuando él "lideró las iniciativas" para llevar "al PP ante los tribunales" por su gestión en el Consistorio en mandatos anteriores.

"Esa persona que pidió ayuda jurídica para denunciar lo que creía bochornoso e irregular es la misma que está dispuesta a sentar en el sillón al señor Cara", ha manifestado a Europa Press la dirigente socialista, quien ha asegurado que el edil, quien habría impulsado al menos tres procedimientos judiciales contra el exalcalde, no le ha transmitido los motivos por los que ha decidido aupar al PP a la Alcaldía y facilitar la investidura del candidato popular, José Cara.

La responsable de Política Municipal en el PSOE ha insistido en que Navarro "se ha caracterizado por mantener una colaboración estrecha con los servicios jurídicos del partido" a la hora de presentar denuncias contra el concejal del PP, por lo que no comprende su postura. "Habría que preguntarle también al PP y a lo mejor encontramos cuestiones sobre las que los ciudadanos están hasta las narices y no admite", ha añadido.

CONFIRMACIÓN POR WHATSAPP

Segura ha señalado que el concejal le ha confirmado su apoyo a la moción de censura a través de Whatsapp sin más contacto. Así, le ha asegurado que próximamente la llamará para darle más detalles en relación a su decisión, que ha calificado de "incongruente" y "desleal".

Fue a última hora de la mañana de este lunes cuando los seis concejales del PP y el único edil del PSOE del Ayuntamiento de La Mojonera registraron una moción de censura contra el alcalde del municipio, el independiente José Miguel Hernández (Tod@s), quien desde las últimas elecciones generales gobierna con mayoría simple junto con otros cinco concejales.

Para Segura, a Navarro "se le ha ayudado en todo lo que ha pedido a nivel orgánico, institucional y personal", por lo que ha confesado que no comprende los motivos de esta moción. "En sus manifestaciones siempre hemos creído que era una persona con principios y tenía claras las fechorías del PP", ha añadido antes de reivindicar de nuevo una "explicación lógica" por parte del edil.

Asimismo, se ha preguntado "cuál es la operación diseñada por el PP y la oferta" que ha realizado para conformar un equipo de gobierno en el Consistorio mojonero con un grupo mayoritario. "Queremos que expliquen el concejal y el PP qué oferta es la que han hecho en cuanto a que la gestión se pueda mejorar", ha ahondado.

ENTREGA DEL ACTA DE CONCEJAL

La secretaria socialista ha apelado también a la "responsabilidad" de Navarro para que deje su acta de concejal, lo que sería "el no va más de la decencia y una actitud lógica". Igualmente, ha precisado que su expulsión del partido no se realizará a no ser que la moción de censura se materialice finalmente en un cambio de gobierno con su apoyo.

En cualquier caso, desde el PSOE han afirmado que el concejal no ha presentado su baja en el partido y que únicamente abandonó la secretaría general del municipio recientemente, pero por "renovación". "El dejó la secretaría porque decía que había una etapa ya cubierta, decía que era necesaria la regeneración y el cambio, pero parece que tenía previsto otro cambio", ha lamentado Segura, quien también ha dado cuenta de la "incomunicación" desde "hace algunos meses" entre Navarro y la Ejecutiva provincial.