Susana Díaz pide hacer frente a la inmigración "de manera compartida" y "trabajando en origen"

Publicado 05/09/2018 13:48:13 CET

GARRUCHA (ALMERÍA), 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha pedido este miércoles al Gobierno central que se haga frente a la inmigración "de manera compartida, protegiendo a las personas, los derechos humanos" y al mismo tiempo "combatiendo a las mafias" y "trabajando en origen para que nadie se tenga que jugar la vida en el mar", toda vez que ha insistido en que Marruecos es "el aliado más estable que tiene España en el norte de África".

En declaraciones a los periodistas tras visitar un centro de salud en Garrucha (Almería), Díaz ha ratificado al posicionamiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante Europa a la hora de reclamar apoyo para hacer frente a la inmigración. "Lo mismo que el presidente del Gobierno pide en Europa, yo pido en España", ha insistido la líder del Ejecutivo andaluz.

Así, y ante las críticas del presidente del PP-A, Juanma Moreno, por su postura sobre cómo abordar la inmigración, ha recordado que la competencia en inmigración y extranjería es "estatal" mientras que la atención a los menores no acompañados es "autonómica". "Si el ruido de Casado, Moreno y todos los que en estos días están hablando los hubiésemos hecho otros en los primeros meses del año, nos hubieran tachado de desleales y poco patriotas", ha manifestado Díaz.

En este sentido, ha apuntado además que con la actual secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, durante su etapa en el mismo cargo en 2006 ante la conocida como la 'crisis de los cayucos' en las Islas Canarias, se abogó por la redistribución de estos menores "en Castilla-La Mancha, en Extremadura o en Andalucía"; porque era lo "razonable" ya que "llegaban a las costas españolas". "Aquello que se decidió es lo que el Gobierno de Andalucía está reivindicando ahora".

De esta manera, ha insistido en el que la inmigración "no se puede trocear" en función de la edad de las personas que llegan de manera irregular a través del Mediterráneo hasta el sur de la Península. "Cuando se plantea un flujo migratorio como este que va creciendo, el Gobierno tiene competencias para poder decidir donde va a ser mejor atendido el niño o la niña", ha apuntado.

No obstante, ha incidido en que en Andalucía no se han dejado de atender "a nadie" y por ello se han invertido "45 millones de euros" en materia migratoria y se han puesto a disposición de los menores no acompañados 1.100 plazas en centros.

COMBATIR A LAS MAFIAS

Díaz ha apelado al acuerdo de cooperación internacional destinado a propiciar la reagrupación familiar de los menores, que "con quienes deben estar es con su familia", por lo que ha reclamado estudiar "caso a caso" las oportunidades para desarrollar este convenio, dado que "el 70 por ciento de lo que han llegado este año tiene entre 16 y 18 años" y son "muchos" los menores que "quieren volver a sus casas" dado que "lo que le han vendido las mafias allí no es lo que se encuentran".

Así, ha recordado además que "muchas" de las menores que consiguen alcanzar las costas españolas son "carne de cañón para esas mafias" y "la explotación que hacen de ellas", por lo que "hace falta el combate entre todos" y "la colaboración de Europa".

Díaz, quien ha señalado que debe ser "respetuosa" con lo que hace el Gobierno dado que la política exterior no entra en sus competencias, ha destacado la "lealtad" con la que el Ejecutivo andaluz contribuye al desarrollo de las políticas migratorias "igual que ayudamos al Gobierno de Rajoy en los primeros meses del año, en los que llegaron más de 8.000 personas".

"Pido que con la inmigración se tenga un debate sereno, se combata a las mafias, a los traficantes, trabajando en origen", ha dicho antes de recordar que Andalucía cuenta con 15 centros de acogida en Marruecos a través de sus programas de cooperación.