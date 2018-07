Tres detenidos y dos investigados en Almería por presuntamente defraudar a la Seguridad Social y a Hacienda

Publicado 30/06/2018 13:08:19 CET

ALMERÍA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Almería en el marco de la 'Operación Fraudis' ha detenido a tres personas e investigado a otras dos por un presunto delito de defraudación a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública, así como a una de ellas por un delito de usurpación de identidad.

El Instituto Armado ha explicado en un comunicado que mantiene abierta la investigación para comprobar si existe relación entre ambos hechos, así como para "descubrir nuevos casos con el mismo 'modus operandi'".

Los agentes iniciaron la investigación tras tener conocimiento, a través de dos denuncias presentadas en marzo y abril por parte de dos responsables de empresas del sector hortofrutícola, de "posibles casos de defraudación a la Seguridad Social".

Además, ha señalado que según informaron los denunciantes, estas personas habían recibido del Instituto Nacional de la Seguridad Social una carta comunicando que "las trabajadoras habrían dado a luz recientemente, si bien no tenían conocimiento de que estuvieran embarazadas" y dándose la circunstancia de que seguían trabajando.

La Guardia Civil ha señalado que en ambos casos, se trata de personas que no tienen regularizada su situación legal en España, por lo que no pueden realizar ninguna actividad laboral, "se ponen en contacto con mujeres que si tienen regularizada su situación en territorio nacional, pero que no trabajaban en este momento y que están embarazadas, por lo que próximamente darán a luz".

Tras llegar ambas partes a un acuerdo, la futura madre hace entrega de su documentación a la otra persona, para que "haciéndose pasar por ella, pueda entregarla en diferentes empresas para trabajar y así ganar dinero".

De esta manera, los guardias civiles han explicado que la embarazada está cotizando sin realizar actividad laboral alguna mientras la otra persona "cobra por su trabajo en las empresas que las contratan desconociendo la ilegalidad".

Durante la investigación de los hechos, los agentes han detenido a tres personas y han investigado a otras dos. Por último, las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de guardia de Almería, junto con los detenidos.