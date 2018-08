ATA reclama un régimen sancionador para los morosos "recurrentes" y combatir los 'falsos autónomos'

Publicado 04/08/2018 10:02:10 CET

SEVILLA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha reclamado la puesta en marcha de un mecanismo para evitar la morosidad, así como un régimen sancionador para aquellos --sector público y privado-- que de manera "recurrente" no paga a sus proveedores y, por tanto, "se financia a costa de ellos".

En una declaraciones a Europa Press, Amor ha insistido en que debe haber "un recargo inmediato" para los que no cumple con los periodos medios de pago. "No para el que en un momento dado no puede pagar, sino para aquellos que son recurrentes", ha advertido.

"Aquí se sanciona por todo, pero no por no pagar. La morosidad ha destruido en la última década más de 500.000 autónomos y cada año 30.000 cierran por morosidad. Cualquier ciudadano que no paga impuestos o tasas o la Seguridad Social, le viene un recargo de la administración pública; pero si esta no cumple con la ley y no paga, no pasa nada", ha subrayado.

De esta manera, ha considerado que la morosidad es "un lastre" para los autónomos y ha detallado que en la comunidad andaluza "unos 200.000 la sufren". Esto hace que, junto a la competencia desleal y la economía sumergida, este sea "el principal problema".

Ante esta situación, ha reclamado "tolerancia cero" sabiendo que "hay ayuntamiento en Andalucía que están con 300 y 500 días de retraso en los pagos". De igual manera, ha pedido un 'buzón de morosidad' para dar a conocer prácticas en contra de la ley en este ámbito. "Hay empresas que presumen de su responsabilidad social corporativa, pero luego pagan a sus proveedores a los 150 días cuando la ley marca a los 60 días", ha criticado.

'FALSOS AUTÓNOMOS'

Preguntado sobre la figura del 'falso autónomo', el presidente nacional de ATA ha advertido que este "fraude de ley" supone un problema para "las arcas de la Seguridad Social, unos 450 millones cada año, y además es una competencia desleal para aquellas empresas que cuentas con trabajadores de manera regulada".

Amor ha señalado que este "fenómeno" ha existido "siempre" y ya en 2007 se contabilizaban casi 200.00 vinculados al sector inmobiliario y la construcción. "Ahora se ha trasladado a otros sectores", ha explicado el presidente de ATA, que ha detallado que, según la Encuesta de Población Activa (EPA), en España hay unos 150.000 falsos autónomos.

Ante esta situación, amor ha pedido poner el foco sobre este fraude para "combatirlo", ya que supone "un problema de precarización de las relaciones laborales que se enmascara bajo una relación mercantil". Además, ha señalado que esta figura también se da en el sector público.

Por último, ha reclamado que establezca un registro obligatorio de autónomos dependientes. "Aquel autónomo que depende más de 75 por ciento de una empresa debe comunicarlo a la Seguridad Social y para que empresa trabaja. Hay que facilitar el trabajo a la Inspección", ha advertido. "El trade existe y ha existido siempre y no tiene nada que ver con falso autónomos, pero bajo este paraguas se están enmascarando los falsos autónomos", ha cerrado.