Ábalos aboga por ganar la "confianza" de los ciudadanos para que el PSOE tenga en el futuro una "mayoría más amplia"

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha abogado por que el Gobierno trabaje en beneficio de los ciudadanos y de sus necesidades para ganar su "confianza" y que estos otorguen al PSOE una "mayoría más amplia" de cara a los próximos comicios generales. "Tranquilidad, certidumbre y seguridad, es lo que la gente quiere y tenemos que hacerlo en el tiempo que tenemos. Este país tiene muchas necesidades y demandas por cubrir y la confianza de la gente hará que en el futuro tengamos una mayoría mas amplia", ha dicho.

Ábalos, que ha participado en un encuentro con militantes en la Línea de la Concepción (Cádiz), resaltado que el Gobierno ahora tiene que ponerse a trabajar para "ganar" esa confianza y que, en el futuro, el PSOE tenga más mayoría en el Gobierno para "tener un programa socialista que cumplir" y "las mayorías suficientes para sacarlo adelante". Para ello, ha hecho un llamamiento a los militantes para que defiendan al partido y a los gobiernos que ostenta en todos los niveles como ayuntamientos y comunidades.

El ahora ministro de Fomento ha manifestado que se encuentra "muy a gusto" entre militantes y "echaba de menos" tener encuentros como el de este martes. Sobre esto, ha dicho que aunque el cambio producido en el Gobierno ha sido "rápido y vertiginoso" y él mismo ostenta un cargo de responsabilidad nunca hará "dejación de funciones" de su cargo de secretario de Organización y sacará tiempo de "donde sea" para "estar con el partido".

Ábalos ha querido dejar claro que el PSOE no piensa en el "poder" como una "aspiración" sino que se trata de un partido "auténtico" que "lo pasa mal cuando no gobierna pero no por el poder, sino porque no puede poner en marcha su proyecto de transformación". "No aspiramos a un proyecto testimonial ni a una idea imposible, no esperamos los cielos, lo nuestro es cambiar cada día la vida de la gente", ha añadido.

ESPAÑA NECESITABA UNA "POLÍTICA QUE IRRUMPIERA"

Sobre esto último ha subrayado que "conseguir la felicidad inmediata de la gente" es sinónimo de "garantizar la sanidad, la educación, la dependencia y las pensiones" y hacer que los ciudadanos "puedan desarrollar sus proyectos personales" con "libertad" y sabiendo que el Estado "no les va a dejar desamparados". Así, ha insistido en que el país "necesitaba una política que irrumpiera" frente a un gobierno anterior que se había asentado en la "resignación".

El socialista ha calificado al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy como un "administrador" que "no tenía proyecto político" y su objetivo era "preservar lo conquistado y su mayoría absoluta". "No cabía posibilidad de hacer nada, ni políticas de derechas, tenían una situación de bloqueo y de resignación", ha asegurado, al tiempo que ha afirmado que la "única expectativa" que generaba la derecha era "poner a los hijos más jóvenes en la administración".

En esos tiempos en los que gobernaba el PP, el PSOE "estaba relegado a una oposición de tercera" pero, ahora "este tablero no tiene nada que ver con aquel". Lo primero, según ha dicho, "las circunstancias cambiaron por una sentencia que fue la "certificación de la corrupción sistemática del PP". Tras esto, el PSOE "aceptó los tiempos" mientras Rajoy inició la "operación repliegue" porque "no iba a soportar más sentencias" y le estaba "disputando el espacio político" Ciudadanos.

Entonces, según ha continuado recordando Ábalos, se produjo la aprobación de la moción de censura. Además, ha criticado que ahora el PP diga que el PSOE le "arrebató" el Gobierno, ya que "fueron ellos quienes tiraron la toalla" porque Rajoy podría haber dimitido antes de que la moción fuera aprobada. "Es el primer gobierno que cae por moción de censura y con el peso de una sentencia que se refiere a corrupción y parece que se han olvidado", ha añadido.

Sobre corrupción, ha insistido en que el hecho de que el Gobierno del PSOE haya surgido por una moción de censura a santo de los casos de corrupción de PP, ahora implica que el Gobierno se haya puesto "el listó muy alto". "Tenemos que ser exigentes con nosotros mismos y, si cabe, un poquito más para ser ejemplares", ha dicho Ábalos, quien ha recordado que Maxim Huerta entró en el Gobierno y cuando se descubrieron sus problemas con Hacienda "duró medio día".

CS HA "PERDIDO LA BRÚJULA"

Por otro lado, ha comentado que el PP salió del Gobierno pero otros, según Ábalos, "perdieron la brújula" y tras la moción de censura se les "rompió todo" porque, hasta ahora, "iban sobre un raíl a lomos del PP chupando su sangre" hasta que los populares dijeron "fuera bicho" y ahora, la formación naranja "no tiene proyecto político" y cuenta nada más con "una carrera para ver quién es más español a costa de criticar españoles"

"A España hay que quererla en su conjunto", ha dicho, al tiempo que ha indicado que el PSOE tiene "un buen retrato de España" como una "patria de trabajadores". Ábalos ha recordado que su partido trabaja para la "cohesión social y territorial" y eso es "respetar la identidad de nuestro país que es diversa" y "dejar a cada uno que se sienta como quiera" sin que eso "sea perjuicio para la pertenencia de un proyecto como es España".

Con todo, ha insistido en que el país está en un "momento muy importante" con el PSOE en el Gobierno que "no se sabe cuando va a durar" porque los socialistas tienen 84 diputados pero para Ábalos esto es algo a lo que hay que "acostumbrarse" porque a nueva realidad política implica aprovechar esas "pluralidad" para llegar a consensos y gobernar. "Hasta ahora la pluralidad nos ha llevado a la ingobernabilidad, pero tenemos que aprender que ahora dialogar es una obligación", ha señalado.

Por eso, ha insistido en la necesidad de llegar a acuerdos para "llegar al 2020" porque el PSOE "no quiere tener un Gobierno precario" al que se le vea restado la "legitimidad" por ser "provisional". "¿Por qué tenemos que asumir una merma de la legitimidad si nos han votado más diputados que a Rajoy? Nuestro Gobierno tiene que tener legitimidad por haber sido revocador del otro gobierno", ha remarcado.