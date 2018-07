AEGC critica que la Guardia Civil intente implantar "gratis total" las 40 horas a agentes del Campo de Gibraltar

Publicado 25/07/2018 16:46:21 CET

ALGECIRAS (CÁDIZ), 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha criticado que la Guardia Civil implante la jornada de 40 horas semanales en el Campo de Gibraltar para combatir el narcotráfico, la inmigración ilegal y el contrabando de tabaco "y pretende que sea un gratis total".

En una nota, la AEGC ha recordado que llevan "demasiado tiempo" denunciando la situación que sufren los compañeros que prestan servicio en la Comarca del Campo de Gibraltar. Ataques de narcotraficantes y falta de medios y de personal para poder hacer frente a esa puerta de entrada de droga, inmigrantes y contrabando de tabaco a Europa que es esta zona.

En este sentido, ha añadido que siempre han insistido en que "la solución pasa inexorablemente por un aumento considerable de personal", que cifran en torno a los 300 efectivos, "y no por el envío de compañeros que llegan a modo de parche para unos meses y que no pueden dar una solución real al problema".

"Ahora la Guardia Civil se ha inventando un nuevo remedio, que es implantar en la comarca la jornada de 40 horas semanales, que, además de no solucionar esta grave situación, intenta ser una salida económica para la benemérita", ha manifestado la asociación de guardias civiles, que ha añadido que "la quieren implantar a coste cero para la casa, como ya ocurriera en Cataluña durante la etapa del referéndum ilegal".

PLANTILLA AMPLIA PERMANENTE Y NO "PARCHES MAL PUESTOS"

La AEGC, tras afirmar que no lo van a permitir, ha manifestado que no está dispuesta a que sigan tratando a los agentes "como a los tontos de esta historia que se juegan la vida gratis total". "No estamos de acuerdo con todos estos parches mal puestos, seguimos abogando por una plantilla amplia permanente", ha añadido.

La asociación ha afirmado que entiende que si en estos momentos no hay suficiente personal para poder afrontar las necesidades de esta comarca se recurran a medidas extremas, "pero estas no pueden ser gratuitas como pretenden desde el Ministerio del Interior y desde la Dirección General de la Guardia Civil".

"Si quieren implantar hasta final de año la jornada de 40 horas que abonen a nuestros compañeros este sobreesfuerzo", ha afirmado la AEGC, que ha recordado que ya lo exigió cuando se implantó en Cataluña y finalmente se abonaron los sobreesfuerzos de los guardias civiles allí destinados al considerar que la situación era especial.

El Campo de Gibraltar es una zona de "especial problemática", como ha podido comprobar en persona el actual ministro del Interior, y "como en Cataluña, exigimos que los guardias destinados en la zona afectados por este cambio en su jornada laboral perciban también 40 euros diarios como reconocimiento a esta especial problemática".

"Con esta actitud menosprecian nuestro trabajo y menoscaban la moral de todos los que cada día se enfrentan a peligrosas bandas de delincuentes. Basta ya de pretender que sean los guardias los que hagan los esfuerzos por la cara", ha concluido la AEGC, que ha añadido que "ni el director general de la Guardia Civil, ni ningún general, ni el señor Ministro van a su despacho gratis, todos cobran por su trabajo, y los guardias civiles no son menos".