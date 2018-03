El alcalde de La Línea (Cádiz) viajara la próxima semana a Bruselas para tratar el Brexit con varias autoridades

Actualizado 13/03/2018 15:12:29 CET

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco (La Línea 100x100), ha anunciado este martes que la próxima semana viajará a Bruselas (Bélgica) con el fin de mantener reuniones con varias autoridades para tratar la problemática del Brexit y como afectará éste a la ciudad linense.

En declaraciones a los periodistas, Franco ha explicado que este próximo lunes, día 19, viajará a la capital belga con el concejal de Contratación, Patrimonio, Pesca, Juventud, Vivienda y Cementerio, Mario Fernández para mantener, por el momento, unas seis reuniones, si bien ha apuntado que se están haciendo gestiones para cerrar nuevos encuentros.

En este sentido, el primer edil ha recordado que en su día dijo "que no nos íbamos a quedar quietos ante este problema, que para la ciudad de La Línea es un tema de vida o muerte, y que acudiríamos a todas las instancias, y más sabiendo que en dos semanas, empezamos la cuenta atrás del último año antes de que se ejecute el Brexit".

Continuando esa línea, Franco ha rememorado que el pasado 20 de diciembre estuvo en Madrid "donde se nos informó que en enero iba a ver una comisión interministerial a objeto de ver que medidas especificas iban a ir para La Línea y para el Campo de Gibraltar".

"Ha pasado enero, ha pasado febrero y he mandado un escrito al Ministerio Exteriores para solicitar información de esa comisión y aún no he recibido respuesta de los pasos que se están dando en Madrid", ha continuado.

De otro lado, el primer edil ha señalado que "la Junta tardó bastante en recibirnos, si bien luego la presidenta, Susana Díaz, vino a La Línea, y este miércoles tenemos una reunión con el viceconsejero de presidencia, Fernando López Gil, el delegado de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón y el resto de delegados territoriales, que espero que conlleve el diseño de unas medidas especificas para nuestra ciudad".

Por ello, ante la "ligereza" de otras administraciones que ven el problema "desde la lejanía", Franco ha indicado que desde el Ayuntamiento de La Línea "llegarán a donde tengan que llegar" para conseguir un plan específico para la ciudad ante el Brexit, y en esta política se enmarca su visita a Bruselas.

"Como Ayuntamiento estamos haciendo los deberes con creces", ha continuado el regidor municipal, al tiempo que ha detallado que "se ha elaborado un 'documento Brexit', un plan estratégico, hemos tenido reuniones con sindicatos y asociaciones empresariales de ambos lados de la frontera, contactos con el gobierno de Gibraltar, Diputación de Cádiz, Mancomunidad del Campo de Gibraltar, Junta, Ministerio de Asuntos Exteriores, Universidad de Cádiz (UCA), Defensores del Pueblo andaluz y nacional, y ahora se une lo de Bruselas".

"Así, espero que el mismo grado de trabajo y responsabilidad que estamos demostrando como Ayuntamiento, también se demuestren en las otras administraciones competentes que nos tienen que ayudar porque nos estamos muriendo y el tema Brexit puede ser la puntilla", ha abundado.

REUNIONES

El primer edil llegará a Bruselas el próximo lunes, y tiene cerrado para el próximo martes, día 20, tres reuniones. En concreto, Franco y el concejal Mario Fernández se reunirán con la delegada de la Junta en Bruselas, Francisca Pleguezuelos, con un representante del Comité de las Regiones, y con el eurodiputado de Cs Javier Nart.

Asimismo, el miércoles, día 21, la comitiva municipal prevé reunirse con el eurodiputado húngaro István Ujhelyi, miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores "que ha estado en Gibraltar y conoce la problemática del Brexit", según Franco, así como con el editor jefe del diario digital en español 'Aquí Europa', Nacho Alarcón, así como con dirigentes del Grupo Preparatorio post-Brexit que ha instaurado el Comité de las Regiones.

El alcalde linense ha señalado que a la reunión va a llevar "todos los documentos que se han hecho desde el Ayuntamiento sobre el Brexit, así como un documento de la Cámara de los Lores sobre el Brexit y Gibraltar, un estudio de la UCA, escritos del Sinn Féin sobre los efectos del Brexit en la frontera terrestre en Irlanda, etcétera".

Con este tipo de reuniones, Franco espera "que consigamos lo que pretendemos que es un plan específico para nuestra ciudad y ayuda para afrontar un problema que muchos lo ven como lejano y que en la Línea se está viviendo desde el día después del referéndum de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, con la pérdida del poder adquisitivo de nuestros trabajadores y la merma en el consumo de nuestros comercios".

Con todo, el alcalde ha reseñado que "La Línea depende en gran medida de su relación con Gibraltar, y ahora estamos en el filo de la navaja de un problema cuyo principal paso para resolverlo es reconocerlo y darle la justa importancia".

"De esta manera, mi viaje a Bruselas es un grito desesperado con el fin de pedir medidas extraordinarias para una situación extraordinaria", ha concluido.