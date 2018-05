Algeciras (Cádiz) anuncia la apertura del plazo para optar a ayudas de Junta para la adecuación funcional de viviendas

Publicado 12/05/2018 17:49:01 CET

ALGECIRAS (CÁDIZ), 12 May. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde delegada de Vivienda, Paula Conesa, ha informado de la apertura desde este viernes hasta el 10 de julio, de la convocatoria de la Junta de Andalucía para solicitar subvenciones para financiar las obras para la adecuación funcional de viviendas y las asistencias técnicas necesarias.

Las ayudas están destinadas a mejorar la seguridad y la adecuación funcional básica de viviendas que constituyan la residencia habitual y permanente de personas mayores de 65 años titulares de la tarjeta Andalucía-Junta 75, o con un grado de discapacidad reconocido de al menos un 40 por ciento y movilidad reducida, o personas con grado III de dependencia, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Cabe señalar que otros requisitos para obtener la subvención son que los ingresos de la unidad familiar del solicitante no superen 2,50 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), residir de forma habitual y permanente en la vivienda objeto de la adecuación, no haber obtenido otra ayuda de adecuación funcional básica durante los tres años anteriores a la solicitud y no haber iniciado las obras previstas antes de la fecha de presentación de la solicitud.

Las actuaciones tendrán una cuantía subvencionable equivalente al 70 por ciento del coste total del presupuesto protegible, que tendrá un límite y máximo de 2.000 euros, siendo por tanto la cuantía máxima subvencionable de 1.400 euros. Solo en el caso de que fuese preceptiva la asistencia técnica, el presupuesto se podrá ampliar con un límite de 600 euros.

La concesión de las subvenciones será en régimen de concurrencia competitiva, es decir, la selección se realizará según la situación específica del solicitante --edad, grado de dependencia o discapacidad-- y el tipo de actuaciones que haya que llevar a cabo en la vivienda, según los ingresos de la unidad familiar y según situaciones específicas de la unidad de convivencia del solicitante.

Las solicitudes y la documentación necesaria podrán entregarse telemáticamente, a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Fomento y Vivienda, para lo que es necesario certificado electrónico de la persona solicitante, o presencialmente en la subdelegación de gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, en la calle Regino Martínez (calle Ancha).

La delegación municipal de Vivienda colaborará con las personas interesadas que lo necesiten aportando información y ayuda con la documentación requerida en su sede, en el antiguo Hospital Militar (calle Alfonso XI, 6).