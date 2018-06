Andalucía vuelve a pedir convocar la mesa sectorial para una solidaridad "compartida" con los migrantes

Actualizado 29/06/2018 12:25:50 CET

CÁDIZ, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha insistido este viernes en que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez convoque una futura mesa sectorial de Comunidades Autónomas para tratar que la solidaridad con los inmigrantes "sea coordinada, ordenada y compartida", al tiempo que ha pedido que se aumenten los recursos "económicos y operativos".

En declaraciones a los periodistas tras un acto en Cádiz, Jiménez Barrios ha recalcado que "las instituciones deben ser conscientes de que la solidaridad debe ser compartida con el fin de trabajar para darle la mejor atención a las personas que sufren ese drama y que tienen la necesidad de buscarse la vida en otra parte".

Asimismo, el vicepresidente ha pedido más recursos "porque por ejemplo en los términos actuales de financiación no es posible ejercer nuestras competencias con los menores no acompañados". "Y no sólo hablamos de recursos económicos, sino también operativos, pues hay que incrementar los efectivos policiales, de salvamento marítimo, etcétera", ha apuntado.

Con todo, Jiménez Barrios ha pedido, además, que la Unión Europea, así como sus estados miembros, muestre "su compromiso" ante una situación "de alarma social y humanitaria".

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han acordado la posibilidad de crear centros de migrantes dentro de la UE "sobre una base voluntaria" desde los cuales se podrá reubicar a los beneficiarios de asilo en los países miembros que así lo acuerden -también de manera voluntaria-- y se devolverá a los migrantes económicos a sus países de origen.

"Los líderes de los Veintiocho han llegado a un acuerdo sobre las conclusiones del Consejo europeo, incluida la cuestión de migración", ha asegurado en su cuenta de Twitter el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, a las 4.34 horas de este viernes.