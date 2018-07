El PSOE reclamará a la JEC la trascripción del escrutinio de una mesa en La Línea al considerarlo "erróneo"

Actualizado 04/06/2007 15:51:01 CET

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE anunció hoy que reclamará a la Junta Electoral Central (JEC) la trascripción de los resultados al acta de escrutinio de la mesa electoral única en el distrito dos sección cuatro del colegio Huerta Fava de La Línea de la Concepción (Cádiz), al considerar que es "errónea".

En un comunicado remitido a Europa Press, el PSOE linense explicó que la Junta Electoral de Zona (JEZ) ha resuelto no estimar la mencionada reclamación "no respondiendo a la verdadera voluntad" de los ciudadanos "en general y de los votantes de dicha mesa electoral "en particular", por lo que la elevará a la JEC.

La misma noche electoral el PSOE de La Línea, encabezado por Miguel Tornay, presentó una reclamación ante la JEZ, ya que considera que más de 100 votos asignados al Partido Socialista de Andalucía (PSA) en una de las mesas electorales del citado colegio pertenecen en realidad al PSOE.

El PP volvió a ganar en este municipio el 27-M, aunque perdió ediles, ya que de los 20 conseguidos en 2003 pasó a tener 14, mientras que el PSOE pasó de cinco a nueve concejales. Además, dos partidos obtuvieron representación en el Ayuntamiento gobernado por Juan Carlos Juárez con un edil cada uno, IU, que no obtuvo en los comicios de 2003 suficientes votos, y UP La Línea, que no se presentó hace cuatro años.