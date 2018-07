La Junta dice que no tiene noticia oficial de la marcha del 'Odyssey' y destaca que "sí es su competencia"

Actualizado 27/01/2006 15:11:07 CET

SAN ROQUE, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada provincial de Cultura de la Junta en Cádiz, Bibiana Aído, aseguró hoy que no tiene noticias oficiales de la marcha del 'Odyssey' del puerto del Peñón a otro punto del Mediterráneo, tal como afirma hoy 'The Gibraltar Chronicle', y recordó a la empresa norteamericana propietaria del barco que el Gobierno andaluz "sí tiene competencias" en esta materia.

En declaraciones a Europa Press, Aído explicó que si la Odyssey Marine Exploration (OMR) no tiene, a través de su letrado en España, José Luis Goñi, la comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores para suspender sus actividades "puede ser porque el interlocutor de Exteriores es la embajada de EE.UU".

Sobre la nota verbal "previa" a ésta donde el Ministerio condicionaba la autorización de las actividades del 'Odyssey' en busca del 'HMS Sussex' a la presencia un experto de la Junta, Aído explicó que "no se nombra porque no procede", ya que el proyecto "no está autorizado", al "incumplir" los requisitos el Reglamento de Actividades Arqueológicas y la Ley de Patrimonio Histórico.

El reglamento y la Ley "es de nuestra competencia como las actividades en aguas territoriales y contiguas" y apuntó a que OMR "se debería plantear si lo que lleva a cabo es una campaña de identificación del pecio para determinar si es el 'HMS Sussex'.

Así las cosas, la delegada recordó que el 'Odyssey' "no tiene autorización de nadie, ni de la Junta, ni del Gobierno español, por lo que si no se van, habrá que echarlos, no tienen más remedio que parar las actuaciones e irse".

El abogado de Odyssey Marine Exploration en España aseguró ayer a Europa Press que la Junta de Andalucía "no tiene competencias" sobre la materia, calificó de la situación de "absurda" y dijo que su posición "puede causar graves daños que serán reclamables posteriormente", ya que se trata de una operación del Gobierno de Reino Unido sobre patrimonio británico.