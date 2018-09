Calvo, Casado y Rivera ensalzan la Constitución pero discrepan, junto a Podemos, sobre la necesidad de reformarla

Actualizado 27/09/2018 21:15:06 CET

CÁDIZ, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, el presidente del PP, Pablo Casado, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, han ensalzado la Constitución española con motivo de su 40 aniversario, mientras que el diputado de Podemos, Rafael Mayoral, ha sostenido que "la constitución material", debido a los "acuerdos entre los diferentes grupos, como en el caso del artículo 135, "está rota". En cuanto a la necesidad de una reforma, Casado ha sido el único que ha cerrado la puerta porque "España no está para bromas".

En un acto celebrado en el Oratorio de San Felipe Neri en Cádiz, lugar donde se promulgó la Constitución de 1812, Calvo, Casado y Rivera han alabado la actual Carta Magna española. Así, la vicepresidenta del Gobierno ha asegurado que fue "la mejor salida dentro de las circunstancias, mientras que Rivera la ha calificado como "de las mejores del mundo en lo jurídico, político y social".

Por contra, para Mayoral "la mejor es cuando el pueblo puede elegir qué forma de gobierno quiere" y ha calificado la reforma del artículo 135 como una "quiebra de la soberanía popular".

En cuanto a una posible reforma, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado que "no es un asunto inminente", aunque ha indicado que "antes o después" se va a abrir ese debate. No obstante, ha afirmado que "no hace falta abrirla en canal porque somos una democracia".

A su juicio, "se ha sido muy poco pedagógico" a la hora de ensalzar la actual Constitución, de la que ha dicho que "puede recibir un impulso de ética política". Asimismo, ha señalado dos puntos en los que la Constitución se debe "modificar", como son el hecho de que "no habla de Europa" y que "no consagra el principio de igualdad".

Además, ha hecho referencia al título octavo, del que ha querido destacar su "dimensión" y que ha hecho funcionar un modelo hasta la llegada del Plan Ibarretxe y posteriormente la situación catalana.

UNA OPORTUNIDAD

Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que "el problema de España no es la Constitución". "La precariedad laboral, la corrupción, o el adoctrinamiento en la educación en Cataluña, sería culpa de la Constitución", ha preguntado.

No obstante, ha considerado que es "mejorable", pero "con consenso, y sería un error cambiarla sin menos consenso que la constituyente". "Hay que ser reformista", ha señalado Rivera, que ha defendido que hay cosas que "se puede tocar".

A su juicio, "se puede debatir, pero lo que hay que tener es mayoría". "No tengo miedo a debatir, sino a que las minorías no respeten a las mayorías", ha afirmado el presidente de Ciudadanos, que ha añadido que ve la "oportunidad" pero con una "mayoría reforzada".

EL PP DICE NO

Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, ha sido tajante en decir "no" a una posible reforma constitucional, ya que "España no está para bromas, debates estériles ni tapar lo que está pasando".

A su juicio, el debate de la reforma no ocupa un lugar en la sociedad y ha asegurado que "no tenemos ni los mimbres ni los interlocutores" para llevar esa reforma a cabo. "No se puede tener la reforma constitucional como una cortina de humo" para cuando surgen otros problemas políticos.

Además, ha alertado del "peligro" de que "se aproveche para hablar" de otras cuestiones, como "en quién reside la soberanía". "Por parte de nuestro partido no va a ser posible", ha concluido Casado.