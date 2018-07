CGT solicita permiso al Ayuntamiento de Medina para localizar restos de dos guerrilleros muertos en 1949

Publicado 27/04/2015 18:07:38 CET

MEDINA SIDONIA (CÁDIZ), 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo de la CGT-A 'Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía' ha vuelto a solicitar al Ayuntamiento de Medina Sidonia (Cádiz) permiso para la localización y delimitación de la zona en la que se hallan los restos de dos guerrilleros muertos el 31 de diciembre de 1949, ambos víctimas de una emboscada de la Guardia Civil en el lugar conocido como 'Gargante de la Dehesa del Jurado'.

En una nota de prensa, CGT indica que se propone ahora la localización de los restos de ambos guerrilleros, contando para ello "con profesionales debidamente cualificados y con amplia experiencia, además de con los recursos económicos propios suficientes y garantizados si fuera necesario".

Recuerda que "el 1 de enero de 1950, los restos de Bernabé López Calle, 'Comandante Abril' y Juan Ruiz Huércano 'El capitán', guerrilleros ambos, fueron inhumados en el cementerio municipal de Medina Sidonia".

Explica que una vez solicitada, formalmente, por escrito la autorización pertinente al Ayuntamiento de Medina Sidonia, obtuvo por respuesta "una remisión al protocolo detallado en la Orden de 7 de septiembre de 2009 de la Junta de Andalucía", que "no afecta" a la intervención que propone dado que "no será solicitada subvención alguna a la Dirección General de Memoria Democrática y no se busca la exhumación, sino la localización y delimitación de la zona" si, como espera, puede "encontrarla con la información documental testifical disponible".

Por ello, CGT indica que ha reiterado su solicitud de autorización para llevar a cabo estas actividades "lo antes posible", al tiempo que se ofrece para reunirse con representantes municipales "con el fin de aclarar cualquier duda al respecto".

Finalmente, expone que también es su intención, una vez se cuente con la autorización, "informar a las asociaciones memorialistas de la zona de la iniciativa".