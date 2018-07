Ciudadanos cree que su trabajo en San Fernando (Cádiz) se traducirá en "buenos resultados" en las elecciones municipales

Publicado 01/07/2018 11:21:34 CET

CÁDIZ, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Ciudadanos (Cs) en el Congreso por la provincia de Cádiz Javier Cano ha señalado que el trabajo que desarrolla la formación naranja en San Fernando se traducirá en "buenos resultados" en las futuras elecciones municipales.

En una entrevista concedida a Europa Press, Cano ha indicado que "está muy esperanzado" con las estimaciones que señalan un crecimiento de ediles para Cs en las elecciones municipales de 2019, apuntando que "sería el resultado del trabajo que se hace allí, no sería ningún regalo".

"El crecimiento de representantes en el Ayuntamiento de San Fernando sería fruto de la inversión de un grupo local bastante potente y trabajador, que está todo el día proponiendo cosas y reuniéndose con colectivos", ha abundado el diputado.

Para Cano, el espectro político que hay en San Fernando "deja mucho que desear", ya que, "por un lado está el PSOE, que en su actual gobierno local ha hecho más que el PP en la anterior legislatura, pero eso era fácil, porque el PP no hizo nada, por lo que a poco que hiciera el PSOE ya hizo más que el PP".

"Sin embargo, el PSOE no ha cumplido ni la mitad de las expectativas que se había propuesto en su programa electoral, no saliendo adelante muchos proyectos, y en ese aspecto, estoy convencido que se podía haber evitado esas dilaciones", ha añadido el diputado de la formación naranja, quien ha recalcado que "al no salir la mitad de esos proyectos, San Fernando sigue estando muy estancada tras muchos años de gobierno del PA, PP y PSOE, que son los responsables de esta situación de estancamiento".

"Ejemplo de ello es la época del gobierno del PP con el alcalde José Loaiza compaginando ese cargo con la presidencia de la Diputación de Cádiz, en la que San Fernando no se movió ni lo más mínimo", ha censurado Cano.

Continuando esa línea, ha lamentado que "el PSOE ha podido hacer cosas en esta legislatura y no lo ha hecho, mientras que el PA es la muleta de estos dos partidos que han contribuido a que San Fernando no salga del atolladero y que ni siquiera tenga un futuro".

Por ello, Cano ha recalcado que "ante este panorama político, la alternativa que le queda al isleño es votar a una formación política que tiene translación a nivel nacional como es Ciudadanos, que el PA no la tiene, que está en contra de proyectos nacionalistas excluyentes, y que tiene una proyección futura y que es el partido de la estabilidad".

"De esta manera, es normal que las expectativas sean buenas de cara a las futuras elecciones municipales y yo me felicito de ello", ha concluido el diputado de la formación naranja.