Cs pregunta al Gobierno por las "carencias" de plantilla en cárceles de Cádiz

Publicado 13/01/2018 11:26:34 CET

CÁDIZ, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos Francisco Javier Cano Leal ha registrado una pregunta escrita en la que insta al Gobierno a pronunciarse sobre las "carencias" de plantilla en los centros de Instituciones Penitenciarias de la provincia de Cádiz. Así, quiere saber "cuál es la falta" de plantilla de estos funcionarios y cuál es la edad media de los mismos.

Según apunta el partido naranja en su pregunta escrita, se han hecho públicos a través de los medios de comunicación los datos sobre plantillas de los centros penitenciarios al cierre del ejercicio 2017 "poniendo el acento en la falta de plantilla y en su avanzada edad". En la información a la que apunta Ciudadanos se señala que "las cárceles españolas registraban al cierre del año pasado un déficit de plantilla superior a las 2.000 personas" y hay establecimientos que han arrancado 2018 con hasta un 25 por ciento menos de funcionarios de los que tienen asignados.

Además, según afirma, la "congelación" de empleo público con motivo de la crisis económica "ha agravado el déficit de personal" en las prisiones españolas, en las que las "escasas convocatorias" no han permitido compensar las bajas por fallecimiento, jubilación o por pase a segunda actividad que se han registrado. "Sólo para cubrir estas contingencias se necesitaría una reposición mínima de 400 plazas al año", según asegura la formación naranja.

Por otro lado, asevera que "la brecha no se ha reducido durante 2017", toda vez que los aspirantes a las 701 plazas ofertadas el pasado año "no se han examinado todavía". Además, hace hincapié en las reivindicaciones de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) que manifiesta que "no existe capacidad de vigilancia ni de reinserción posibles cuando no hay recursos humanos" y critica que "nos encontramos ante la peor gestión de las prisiones de nuestro país desde la democracia".

También, Ciudadanos destaca las declaraciones de la asociación Funcionarios de Prisiones Unidos (FPU) que advierte que "ya está ocurriendo con los contratos de seguridad privada para la vigilancia exterior de las cárceles" y añade que, "año tras año, se pierde personal y no se repone".

Sin embargo, la falta de personal no es el único problema que denuncian los representantes de los trabajadores públicos del sector de prisiones, según asegura Ciudadanos, ya que "más de un tercio de la plantilla tiene una edad superior a los 51 años". En esto se basa la segunda cuestión que plantea el partido naranja al Ejecutivo sobre la edad media de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.