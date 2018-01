Ecologistas critican el estado de las playas del Campo de Gibraltar tras el temporal "por la erosión antrópica"

Publicado 31/01/2018 15:45:24 CET

ALGECIRAS (CÁDIZ), 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción del Estrecho de Gibraltar han criticado el estado de las playas de la comarca a causa del temporal de levante de esta semana, apuntando que "los problemas de erosión de las playas de la Bahía de Algeciras y El Estrecho de Gibraltar se deben a la erosión antrópica causada por el hombre en los últimos años", ya que "en las playas donde existen formaciones dunares, como en Guadarranque o el paraje de Palmones, no han sufrido" los efectos del temporal.

En declaraciones a Europa Press, Ecologistas ha añadido en este sentido que los trasvases de arena en sentido longitudinal procedentes de la duna de Valdevaqueros, en Tarifa, "no sirven de nada". Asimismo, han elogiado el trabajo de los vecinos de Guadarranque, "que con sistemas de captadores de arena y plantaciones dunares y con erradicación de las plantas invasoras existentes, han revitalizado una duna en la desembocadura del Río Guadarranque".

Desde Ecologistas han apuntado que vecinos y asociaciones de la Bahía de Algeciras se han unido como consecuencia de la pérdida de playas que están sufriendo playas como las de Poniente, Campamento, Puente Mayorga, Guadarranque, Palmones y Algeciras.

"La pérdida de litoral se debe a la erosión antrópica, causada por el hombre en los últimos años", han asegurado desde Ecologistas, que han apuntado que "la creación de infraestructuras portuarias, rellenos en los astilleros de Crinavis, puertos de Acerinox o de la Central Térmica de Los Barrios han sepultando zonas de estuarios de los ríos Palmones y Guadarranque y han roto la dinámica del litoral".

Para los asociacionistas, "se han retenido muchos metros cúbicos de sedimentos por el efecto barrera, se han construido dos presas o pantanos en los dos ríos importantes de la Bahía de Algeciras --Guadarranque y Palmones-- que han interrumpido el flujo de materiales de las cuencas fluviales hacia el litoral".

Además, "la extracción de áridos en sistemas dunares, fondos marinos, arenales y playas, y las edificaciones en paralelo a línea de costa han impedido también la formación de barras sumergidas que atenúan la energía del oleaje y han terminado por romper el equilibrio de la costa de la bahía de Algeciras".

Ecologistas ha indicado que "la incidencia de estos rellenos y la contaminación han hecho desaparecer los famosos porreos o praderas de fanerógamas marinas, contribuyendo a incrementar los procesos de erosión como consecuencia de los efectos protectores que tienen estas formaciones para las costas de acumulación de arena".

"Podemos demostrar que lo que decíamos hace diez años ya está ocurriendo y ya, no solo hay que luchar para no perder la playa en algunas zonas, sino para que el agua de mar no entre en las viviendas del arco de la bahía", ha afirmado Ecologistas en Acción, que ha indicado que que la semana pasada se creó la plataforma o corriente 'Salvar Getares y Rinconcillo' en Algeciras, 'Salvar Guadarranque, Puente Mayorga y Campamento' en San Roque y Salvar Palmones.