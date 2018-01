La estrella del rock internacional Roger Hodgson actuará en el Tío Pepe Festival de Jerez (Cádiz)

Publicado 24/01/2018 18:54:49 CET

El V Tío Pepe Festival de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha anunciado este miércoles la actuación de la estrella del rock internacional Roger Hodgson para el día 16 de agosto. Con la confirmación del mítico músico y compositor británico, que fue vocalista de la afamada banda Supertramp, se refuerza la vocación internacional de esta cita cultural.

Según informan los organizadores en una nota, de esta manera, ya son cinco los artistas confirmados en la quinta edición de este festival que tendrá lugar en el conjunto monumental de las bodegas centenarias de González Byass, ubicada en pleno centro histórico de Jerez.

Así, Roger Hodgson, autor de grandes éxitos como 'Give a Little Bit,' 'The Logical Song', 'Dreamer', 'Take the Long Way Home', 'Breakfast in America', 'It's Raining Again', 'School', y 'Fool's Overture', ofrecerá, ante un aforo reducido que garantiza la proximidad con el artista, un espectáculo único en un escenario mágico rodeado por botas de vino de Jerez y calles emparradas.

Luz Casal (12 agosto), Sara Baras (14 de agosto), Sergio Dalma (15 de agosto) y Rosario Flores (17 de agosto) son, hasta la fecha, los artistas que conforman el cartel de este festival que contará, además, con experiencias exclusivas y sensoriales como las 'Cenas de las Estrellas', que reunirán a reconocidos chefs, con Estrella Michelin, como Paco Roncero (dos Estrellas Michelin), Roberto Ruiz y Paco Morales (ambos con una Estrella Michelin). Las Cenas del Festival, el Tapas's Bar la Tonelería y el Restaurant Nomad completan la oferta gastronómica de esta cita única, especial y diferente.

Todo ello aderezado con actuaciones en directo en 'The Village' del TPF Club, que pondrán el punto final a cada jornada, y que contarán con cocteleros y 'mixologists shows', así como con The London Nº 1 Bar Taxi y el Kingdom Corner de Mom para disfrutar del mejor 'gintonic'.

Como novedad en esta quinta edición hay que destacar la variada programación paralela al festival, entre las que se encuentran catas y visitas especiales, así como un nuevo ciclo ligado a la moda, el diseño y la alta costura con talleres, clases magistrales y exposiciones.