El Gobierno dice que los CIE de Algeciras y Tarifa (Cádiz) no son "un ejemplo de salubridad" y por eso se hará uno nuevo

Publicado 07/02/2018 19:54:26 CET

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha admitido que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que hay en Algeciras y Tarifa, en la provincia de Cádiz, no son "un ejemplo de salubridad" y ese hecho es el que ha motivado al Ministerio de Interior a planificar la construcción de un nuevo CIE en Algeciras.

"No voy a ser yo el que diga que son un ejemplo de salubridad las condiciones son mejorables y eso ha hecho que Interior se haya puesto en marcha de manera urgente para que podamos ver hecho realidad la construcción de un nuevo CIE", ha dicho, en respuesta a la senadora de Podemos Maribel Mora que le ha preguntado por los planes de emergencia y evacuación de ambos centros gaditanos en la Comisión de Interior del Senado.

Aún así, Nieto ha asegurado que "se están tomando medidas de mejora y adecuación" en los dos CIE. "Se están tomando medidas de mejora", si ha negado que esto suponga que los centros son seguros, cómodos y adecuados para los servicios que prestan. Además, ha aseverado que el nuevo CIE de Algeciras "sí será adecuado y cumplirá con todos los requisitos en materia de ayuda humanitaria y dará confort a estas personas que no han cometido ningún delito". A esto ha añadido que espera que el centro nuevo "esté en marcha lo antes posible".

De su lado, la senadora de Podemos Maribel Mora ha insistido en que las condiciones "lamentables" de estos dos centros "no permiten esperar más" y la construcción de un nuevo CIE no justifica que haya personas dentro "en peligro". "Cualquier día hay una desgracia", ha dicho Mora, al tiempo que se ha preguntado si se va a mantener a personas en esas condiciones "poniendo en peligro su vida" mientras se construye un nuevo centro.

Mora ha dicho que las personas "no pueden estar ahí" y "hay que buscar una solución porque tanto los planes de emergencia y evacuación como las condiciones de habitabilidad son "desastrosas" e incluyen elementos como "extintores que no funcionan, detectores de incendio que no funcionan, señalizaciones que no existen". "Es bastante increíble que esté así teniendo en cuenta que es un sitio público", ha añadido.