IU y Podemos en Cádiz aseguran que en Adelante Andalucía "no sobra nadie y falta aún mucha gente"

Publicado 12/06/2018 15:16:22 CET

CÁDIZ, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de IU Cádiz, Fernando Macías, y el coordinador provincial de Podemos, José Ignacio García, han presentado en la capital gaditana el nuevo proyecto de confluencia electoral Adelante Andalucía, "con el convencimiento de que no sobra nadie y falta aún mucha gente", en relación a las mareas y movimientos sociales. "No creemos que las dos organizaciones sean suficientes, son imprescindibles, pero no suficientes", han señalado.

En rueda de prensa, José Ignacio García ha recordado que "hace unos días se presentó a nivel regional el proyecto como una reivindicación de Andalucía, de todo lo que fluye y lo que marcha y presenta alternativas".

"Cádiz es una provincia con sierra, mar, campiña, marismas, seis comarcas que son las piernas de este proyecto, porque si algo tiene este proyecto es que debe ser enraizado en el territorio para poner el foco en todos los vecinos", ha añadido el dirigente de Podemos.

García ha apuntado a la "necesidad de una Andalucía diferente y ahora es el momento de poner el foco en todos los andaluces que están planteando una alternativa y demostrando que sí se puede desde sus puestos de trabajo o la defensa de los servicios públicos". "Nuestra tierra es solidaria, que piensa en lo común y que demuestra que se puede construir una Andalucía en la que no sobre nadie", ha afirmado.

A juicio del coordinador provincial de Podemos, "no es el momento de poner el foco en las cosas que van mal, en las que se va a seguir protestando, sino que pretende poner el foco en las soluciones que ya existen, como los ayuntamientos del cambio o todos esos movimientos sociales que demuestran que hay alternativas".

Por su parte, el coordinador provincial de IU, Fernando Macías, ha afirmado que lo que se presenta es "un llamamiento de carácter andaluz y devolver a la ciudadanía andaluza la parte que se le ha ido robando con los distintos gobiernos del PSOE y el PP".

Macías ha afirmado que "es un planteamiento abierto" y ha añadido que "cuando uno llama espera que se abran las puertas y que miles de andaluces vengan a responder a ese cambio de modelo productivo que necesita a Andalucía y la provincia".

"No presentamos esto para ser terceros o cuartos, queremos gobernar porque creemos que tenemos proyecto", ha señalado el coordinador de IU, que ha añadido que "es un llamamiento que hacemos a la sociedad, organizada y no organizada, a las mareas, a los que luchan por la educación pública, por la sanidad pública o a los trabajadores que están en precario".

El dirigente de IU ha destacado que Adelante Andalucía se trata de "un proyecto plural" en el que "no va a haber una voz o un protagonismo exclusivo".

En cuanto a posibles discrepancias a nivel municipal de cara a las elecciones, ambos dirigentes han coincidido en que "en cada municipio hay determinadas realidades que hay que analizar y todos los planteamientos que hagan los compañeros hay que analizarlos".

"La voluntad es que el proyecto cuaje en todos los municipios, pero habrá que ver la especificidad y ver que es lo mejor. A nadie se le va a imponer nada", ha concluido García, que ha afirmado que se va a ir "poco a poco".