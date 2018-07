Jordi Pallarés dice que Universo Santi es "un gran ejemplo de buen corazón" que hay que divulgar

Publicado 29/07/2018 10:36:34 CET

BARCELONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El artista catalán Jordi Pallarès ha señalado que el Restaurante Universo Santi, ubicado en Jerez de la Frontera (Cádiz), promovido por la entidad sin ánimo de lucro Fundación Universo Accesible y con una plantilla formada al 100 por 100 por personas con discapacidad, "es algo que debe recibir todos los honores, es un gran ejemplo de buen corazón del que hay que hacer divulgación".

Según ha explicado a Europa Press, Pallarès llega de la mano del consejero delegado de DKV, Josep Santacreu, a la Fundación Integralia, referencia en la integración laboral de personas con diversidad funcional, "un referente de superación". Para ellos, realiza dos murales que son seña de identidad de la Fundación, 'La vida' y 'Aqui tambe es a casa', este último inspirado en un poema Miquel Martí i Pol.

Más tarde, dentro de Integralia, en lo que considera "una gran familia" para él, conoce al presidente de la Fundación Universo Accesible, Antonio Vila, que le habla, en sus inicios, del proyecto Restaurante Universo Santi.

Cabe recordar que Universo Santi, inaugurado oficialmente el 27 de octubre de 2017, cuenta con el objetivo de ser un espacio en el que se dan la mano la mejor cocina de producto y la integración de la discapacidad. Para ello, cuenta con una plantilla compuesta al cien por cien por personas con discapacidad, que realizan labores de atención al público y servicios dentro del restaurante, convirtiéndose en el único restaurante del mundo de alta cocina con la totalidad de la plantilla compuesta por personas con diversidad funcional.

Algo que a juicio de Jordi Pallarès le parece que "debe recibir todos los honores", siendo un "gran ejemplo de buen corazón". Asimismo, ha señalado que "se debe hacer divulgación", y ha manifestado que "este tipo de proyectos "llega un día en que realmente cuajan en la sociedad y cogen dominio público", por ello ha afirmado que "hay que hacer divulgación".

El restaurante Universo Santi, se encuentra situado en la finca El Altillo, un pulmón verde de 70.000 metros cuadrados en pleno casco urbano de Jerez. Se trata de una finca que era una viña hasta que Manuel María González, fundador de la Bodega Gonzalez Byass, lo convirtió en un recreo en la segunda mitad del siglo XIX, reformando la casa y convirtiendo la tierra de labor en un hermoso parque.

El arte también está presente en Universo Santi, como puede observarse con la recuperación de la capilla con la que contaba la casa o con obras expuestas de la colección de arte contemporáneo DKV Seguros. Además, entre las obras de arte que se encuentran en el Restaurante, los comensales pueden observar en una de sus paredes una obra de Jordi Pallarès titulada 'Toro'. Un óleo sobre lienzo de 195 por 130 centímetros.

Cabe recordar que una treintena de empresas e instituciones avalan el proyecto Universo Santi. Así, colaboran como patrocinadores la Fundación Universo Accesible, la Fundación Cajasol, Obra Social la Caixa, Fundación ONCE, Fundación Cruzcampo, Fundación DKV Integralia, Fundación Botín, Europa Press, Calidad Pascual, Fundación González Byass, Pepsi, Fundáción Orange, Sabores Almería, Covap, Migasa, Riversa, Azero, Dimasa, Montesierra, Jerigolf, Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Ayuntamiento de Jerez, Fundación Plant for the Planet, Grupo BC, Renovatio, Ruca, Disegna y Osborne Consultores.

Universo Santi pretende convertirse en un referente culinario de alta cocina en España, ya que, como avanzó en la presentación Abel Valverde, uno de los mejores jefes de sala de España y director del proyecto gastronómico, "será el único restaurante con las recetas que dieron fama a Can Fabes, además de una carta con sello propio".

Además, cuenta con el aval de la familia de Santi Santamaría, Angels Serra, que ha afirmado que "Santi estaría muy orgulloso. Si estuviera aquí, habría dicho sí al momento a este proyecto y se hubiera implicado, porque Santi era una persona que le gustaban todos estos proyectos, era una persona con un cariz muy social".