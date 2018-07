Junta "se esperaba" que Plasticur no cumpliera para instalarse en Visteon y no renuncia al proyecto en otro lugar

Actualizado 02/05/2013 17:31:06 CET

CÁDIZ, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ya "se esperaba" la "mala noticia" de que Plasticur no cumpliera los requisitos para poder instalarse en los antiguos terrenos de Visteon en El Puerto de Santa María (Cádiz), si bien no renuncia a la posibilidad de que pueda ubicarse en otro enclave de la Bahía gaditana cumpliendo todas las garantías jurídicas.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, quien ha señalado que, atendiendo a los informes económicos que tenían de dicha empresa en la Agencia IDEA, ya preveían que esto pudiera ocurrir. No obstante, el Ayuntamiento de El Puerto "vendió la piel del oso antes de cazarlo" haciendo la presentación "a bombo y platillo" al tiempo que responsables del PP "nos daban clases de cómo crear empleo en la provincia y nos animaban a aprender del Consistorio portuense".

Por su parte, la Junta entendía que "no se cumplían las garantías jurídicas" por parte de la empresa, como dejaban ver los informes presentados por ésta. Además, ha destacado que, a través de IDEA, en la Junta son "expertos ya en recibir a personas que son cazasubvenciones y fantasmas que vienen a vendernos que vienen a crear miles de puestos de trabajo que no son reales". Para ello, hay "unos filtros enormes", lo que no quita que "a veces se nos escape alguno".

Ante esta situación, la Junta ha realizado varias propuestas, siendo una de ellas que el suelo de Visteon sea cedido a la Junta para que pueda integrarlo al Parque TecnoBahía y cederse a pequeñas empresas.

Por otro lado, la Junta propone "no descartar del todo esa idea empresarial" y "seguir trabajando con ellos en la búsqueda de financiación y garantías jurídicas para que puedan instalarse en otro espacio de la provincia".

Preguntado por el asunto, explica López Gil que Plasticur tiene unas ayudas del plan Reindus del año pasado que "no han ejecutado". Desde la Junta de Andalucía le vienen reclamando que "entregue la documentación" justificativa de en qué están empleando ese fondo, pero "a día de hoy no ha entregado ninguna documentación". Por ello, entiende que "tendrán que devolver esa ayuda".

El delegado de la Junta considera que eso "no sería bueno", por lo que, "dentro de la prudencia", se compromete a intentar ayudar y poner los recursos a su alcance para lograr que el proyecto pueda instalarse en otro enclave cumpliendo todas las garantías exigibles.