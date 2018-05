Maíllo (IU) apunta a la "necesidad" de que haya "elecciones cuanto antes" una vez que la moción de censura se consume

Publicado 31/05/2018 19:59:45 CET

CÁDIZ, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha afirmado que "todo apunta a que es posible" que salga adelante la moción de censura, "si Rajoy no hace un regate corto de presentar la dimisión". No obstante, en caso de que se consume finalmente la moción de censura, ha apuntado la "necesidad de que cuanto antes haya elecciones para que el pueblo decida qué gobierno quiere".

En declaraciones a los periodistas, Maíllo ha recordado que IU cuando se anunció la moción "lo que decía es que había que echar al Gobierno del PP". "En estos momentos todo apunta a que es posible, ahora tenemos que saber cuál es la reacción de Mariano Rajoy, si hace un regate corto de presentar la dimisión para que decaiga la moción y poder mantenerse como presidente en funciones hasta que haya nuevo candidato con mayoría o haya elecciones generales", ha añadido.

A juicio del dirigente de IU en Andalucía, la jornada de este viernes es "importante", donde "hay que ver cuál es el resultado definitivo". "Tenemos que atender que estamos en una situación de emergencia y hay que actuar", ha afirmado Maíllo, que ha señalado que "IU dentro de Unidos Podemos lo ha tenido claro, que había que apoyar una moción ante un gobierno que no podía seguir, ni está legitimado, ni tiene fuerza moral y legitima para tomar las importantes decisiones que hay que tomar".

No obstante, ha advertido que no comparten con Pedro Sánchez "que si dimitía Rajoy se acababa todo", ya que "el problema no es solo Rajoy, es el PP, sus políticas, el correlato de unos recortes sociales y unas prácticas corruptas".

Finalmente, Maíllo ha señalado que la moción de censura "con Andalucía tiene que ver muchas cosas", ya que "podemos aspirar a una nueva relación con respecto a las reivindicaciones que siguen manteniéndose".