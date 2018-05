Marín (Cs) dice no están ahora en la elaboración de las listas electorales, que se harán en base a los estatutos

Publicado 30/05/2018 13:02:06 CET

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) Andalucía, Juan Marín, ha señalado que ahora no están pensando en la elaboración de candidatos y listas electorales de cara a las elecciones municipales, ya que no se van a empezar a trabajar hasta que no se convoquen las elecciones. No obstante, ha recordado que para ello se basarán en los estatutos del partido.

En rueda de prensa, Marín ha señalado que Ciudadanos está en trabajar para plantear soluciones a los problemas de los ciudadanos, tanto a nivel local como provincial, como puede ser en el caso de Cádiz en las consecuencias del Brexit o los problemas de seguridad.

En cuanto a los candidatos a las municipales y las listas, ha manifestado que "es lógico que todo el mundo tenga aspiraciones, pero Cs tiene unos estatutos y es el que va a cumplir rigurosamente".

Así, ha añadido que "cuando llegue el momento, todo el que se quiera postular para alguna posición podrá hacerlo en base a lo que digan los estatutos y cumpliendo con los requisitos", por lo que ha asegurado que de momento "no hay ningún movimiento".

Finalmente, Marín ha afirmado que están "abiertos, como no puede ser de otra forma, a que otras personas puedan participar de este proyecto político", para lo cual debe hacer "el mismo tramite que cualquier compañero". "Hay que estar abierto siempre al talento y a quien venga a sumar, porque perseguimos ser mejores y para eso hay que tener gente mejor que uno. La mediocridad la dejamos ya para otros partidos que designen a su gente a dedo", ha concluido.