NNGG-A acusa a Susana Díaz de "engañar" a los jóvenes andaluces con la Ley de Juventud

El presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) de Andalucía, Enrique Rodríguez, ha criticado este sábado el "engaño" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a los jóvenes andaluces, "a quienes prometió una Ley de Juventud que la comunidad lleva más de 35 años esperando".

En una convocatoria en Cádiz, el responsable de la formación juvenil del PP en Andalucía ha explicado que, el pasado 22 de diciembre, el Consejo Económico y Social (CES) aprobó el dictamen sobre el anteproyecto de Ley de Juventud, un texto al que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía dio luz verde hace más de tres años, en septiembre de 2014; si bien no ha sido hasta el 24 de noviembre del pasado año cuando la Consejería de Igualdad solicitó el dictamen del CES, un paso necesario para completar la tramitación del texto, según ha abundado.

Rodríguez ha criticado que el gobierno de Susana Díaz haya tardado "38 meses en solicitar dicho dictamen", y ha argumentado que esta "desidia" se debe a las carencias del anteproyecto de Ley, ya que la Consejería sabía que las conclusiones del CES serían "un duro palo para el Gobierno andaluz".

El dirigente de NNGG ha apuntado que el informe del CES alerta de que el texto del anteproyecto "no presenta elementos novedosos que faciliten el diseño ni la adopción de las medidas necesarias para mejorar la situación de los jóvenes andaluces", y que se trata de "un compendio de herramientas ya existentes que no van a aportar ninguna novedad".

Critica que el texto "discrimine" materias primordiales para la juventud andaluza, como el empleo de calidad o la iniciativa empresarial juvenil, y al respecto Rodríguez ha aseverado que "los gobiernos socialistas andaluces nos han situado en una tasa de desempleo juvenil en nuestra tierra del 46 por ciento, según la última EPA, y la presidenta de la Junta se dedica a vender humo".

El responsable de NNGG ha tachado de "inadmisible" que mientras otras comunidades autónomas han tenido varias leyes de juventud, los jóvenes andaluces "llevemos esperando 35 años", al tiempo que ha aludido a la "falta de compromiso presupuestario" que también señala el CES respecto al anteproyecto de ley. "La memoria económica dice que la ley no supondrá un incremento de gasto en el presupuesto", ha señalado Rodríguez, quien ha insistido en que "una ley sin fondos es sólo humo".

En esa línea, ha acusado a la presidenta de la Junta de "engañar a la juventud" por "haber prometido una ley y posteriormente tener el anteproyecto guardado en el cajón más de tres años". Además, ha advertido de que, después de hacerse público el dictamen del CES, "queda claro que la presidenta de la Junta no puede imponer un proyecto que va contra la voluntad de las entidades juveniles, de los ayuntamientos de los jóvenes, que no se sienten representados en el texto".

Ha apuntado que, además de no atender a las necesidades reales de la juventud en materia de empleo o vivienda, la ley, tal y como está planteada, "supondrá otro retroceso" en las políticas de juventud en Andalucía.

Por ello, Rodríguez ha instado a que, "de manera urgente", el Gobierno andaluz abra un "proceso participativo" para lograr un texto consensuado, que aúne las voluntades e inquietudes de la juventud, y que esté centrada en el empleo. En este sentido, ha detallado que Nuevas Generaciones presentó 30 alegaciones a este anteproyecto de ley.

"No aceptaremos una ley que no sirva para solucionar los problemas de los jóvenes, que no reconozca la autonomía del Consejo de la Juventud de Andalucía y que excluya a los ayuntamientos de las políticas de juventud", ha advertido el presidente de NNGG-A, para quien queda claro que "la única vocación del texto era electoralista", y ha rechazado que los jóvenes andaluces "sean un instrumento político del gobierno socialista de Díaz ante la cercanía de los procesos electorales".

Ha defendido también que el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, "ha llevado al debate andaluz la iniciativa e inquietudes de los jóvenes andaluces y la "dejadez" del gobierno andaluz, punto en el que ha criticado el rechazo de PSOE y Ciudadanos a las enmiendas que el Grupo Popular presentó a los Presupuestos de la Junta para 2018 en materia de juventud.

Por su parte, el presidente de NNGG en Cádiz, Fran Moreno, ha anunciado que la formación juvenil se implicará en una campaña para reivindicar la participación de los ayuntamientos en las políticas de juventud, ya que "la Junta discrimina a los jóvenes de los municipios más pequeños".

Así, ha dicho que la convocatoria de subvenciones para entidades locales del Instituto Andaluz de la Juventud para políticas de juventud ha sido de 59.000 euros para toda la provincia, "28 céntimos por cada uno de los 200.000 jóvenes de la provincia", según ha remarcado.