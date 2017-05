Pedro Sánchez dice que los que pensaban ganar las primarias antes de que los militantes votaran "se equivocaron"

Actualizado 04/05/2017 22:13:29 CET

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Secretaría General del PSOE Pedro Sánchez ha afirmado que "algunos se han sorprendido de los avales", y ha añadido que "se equivocaron aquellos que pensaban ganar el congreso antes de que los militantes votáramos".

En un acto en Jerez de la Frontera (Cádiz) donde los más 1.000 simpatizantes han entonado gritos de "sí es sí" y "no tenemos miedo", Pedro Sánchez ha pedido el voto de la militancia porque "estamos en el nacimiento de un nuevo PSOE que deje atrás aquel donde decidían cuatro o cinco y sea el partido de la militancia".

En este sentido, ha defendido que "no es cierto" que quiera hacer del PSOE "un partido asambleario", y ha argumentado que lo que quiera es "abrirlo a las organizaciones, que los militantes tengan voz". "Queremos rescatar al PSOE de la abstención del PP no de los militantes", ha añadido.

"Ahora que el PP va a aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con 176 diputados se ve lo absurdo de la abstención", ha afirmado Pedro Sánchez, que ha asegurado que no echó al partido "en brazos de la extrema izquierda ni de la extrema derecha" y que no fue presidente del Gobierno porque puso unas condiciones a Pablo Iglesias que no aceptó, "mientras otros le dieron el Gobierno a Rajoy gratis".

Por otra parte, Sánchez ha pedido al resto de candidatos "que no se preocupen, porque la cultura del partido siempre es la de la lealtad al resultado de las urnas y todos nos vamos a poner detrás de nuestro secretario general".

No obstante, se ha preguntado que "cuando dicen 100 por 100 PSOE qué significa que nosotros somos el 75, el 45 o el 35". En este sentido, ha manifestado que "lo que es cero por 100 PSOE es abstenerse ante el PP y no cumplir con la palabra dada".

Pedro Sánchez, que se ha declarado "un político feminista", ha asegurado que el día 22 de mayo, una vez que alcance la Secretaría General, hará una dirección del partido "paritaria", además de abrir el partido a las organizaciones y crear un consejo de alcaldes.

Así, tras hacer una defensa de un PSOE por la igualdad, el laicismo o a favor de una reforma laboral, Sánchez ha incidido en la apuesta por "un PSOE que lidere la regeneración democrática". Además, ha criticado a Rajoy cuando "dice que quien la hace la paga", ya que, a su juicio, es "a quien lo pillan lo paga, que es distinto".

En este sentido, tras preguntar "cuántos González o Bárcenas hay escondidos", ha manifestado que "queremos que en un horizonte muy breve de tiempo Mariano Rajoy sea el Richard Nixon de la democracia española".

Sobre la moción de censura de Podemos a Rajoy, ha recordado que "hace un año no hubiera hecho falta la moción de censura" y ha afirmado que "el problema de Iglesias es que se ha equivocado de adversario y entiende que es el PSOE y nuestro adversario es la precariedad, la desigualdad y la corrupción del PP".

En este sentido, ha añadido que "por supuesto que este Gobierno es censurable, y por eso nosotros estamos pidiendo la comparecencia en el Congreso de Mariano Rajoy, su asunción de responsabilidades y su dimisión".

Finalmente, Pedro Sánchez, tras señalar que Susana Díaz "no defiende un PSOE derechizado" sino que "no ha entendido el cambio político que se está produciendo", ha pedido el voto a los militantes porque "nos estamos jugando volver a situar al PSOE en la izquierda y no en tierra de nadie". "Quiero un partido que sea del siglo XXI, quiero que el PSOE vuelva a ser la fuerza mayoritaria de la izquierda", ha dicho.