Peinado (PA) no renunciará de momento a su acta de concejal en Puerto Real por una denuncia "hecha por rédito político"

La concejal del Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) y diputada provincial, Maribel Peinado (PA), ha anunciado que de momento no renunciará a su acta de concejal, tras la sentencia de dos años y medio de inhabilitación por dejar de proporcionar información a la oposición. Además, tras afirmar que fue una denuncia realizada para sacar "rédito político", ha anunciado que no se presentará a las próximas elecciones "aunque sea absuelta en la Audiencia Provincial".

En rueda de prensa, Peinado, que ha renunciado a sus funciones como vicepresidenta de la Diputación, ha incidido en que "el motivo de la denuncia fue por rédito político y no por una labor real de fiscalización de la oposición" en su etapa como alcaldesa de Puerto Real. "El objetivo era un instrumento para que no ganara las elecciones, para derribar a Peinado", ha añadido.

En este sentido, ha hecho referencia a la sentencia para asegurar que los denunciantes, que al final no se presentaron como acusación, llegaron a decir en el propio juicio que "su único objetivo era rédito político".

Peinado, que ha vuelto a mostrarse "convencida" de su "inocencia", ha manifestado que quiere "luchar" por su "honorabilidad hasta el último momento que la ley permita, porque se trata de una sentencia derivada de una estrategia política y no de la búsqueda de un bien social".

RENUNCIA A PRESENTARSE

"Para satisfacción y tranquilidad de aquellos que temen que Maribel Peinado vuelva a ganar las elecciones por tercera vez en Puerto Real, anuncio que no me volveré a presentar a la Alcaldía aunque la sentencia no sea firme o aunque sea absuelta en la Audiencia Provincial", ha manifestado la dirigente del PA.

En este sentido, ha añadido que "esto supone que a partir de estos momentos el discurso de la campaña anterior de 'no la vote porque es una delincuente' ya no les servirá y tendrán que ir a unas elecciones con propuestas para los ciudadanos". Cabe recordar que la denuncia fue presentada por un concejal del PSOE y otro de Equo-Los Verdes, que finalmente fue concejal de Urbanismo en esta legislatura hasta su dimisión al año y medio de mandato.

En cuanto al acta de concejal, Peinado ha afirmado que "dejar el acta sería asumir que soy culpable", por ello, ha pedido "el tiempo necesario" para realizar su defensa, contando con las indicaciones de sus abogados, "ya que en estos momentos prima salvar mi honorabilidad".

Peinado ha asegurado que "no" ha recibido presiones para renunciar a sus cargos en la Diputación, así como la decisión fue "personal", ya que "sería un lastre para la institución por la presión de los demás grupos".

Finalmente, en cuanto al motivo de la denuncia y posterior sentencia, ha asegurado que "las puertas de la Alcaldía", así como la de las delegaciones y los funcionarios "estaban abiertas y si hubiese habido algún error habría algún papel en el sumario que se estaba cometiendo dicho error, y no lo hay".