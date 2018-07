Picardo confía en lograr acuerdos con el nuevo Gobierno y le pide que no siga con la senda del PP sobre la soberanía

Publicado 26/07/2018 16:15:30 CET

El ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha afirmado que tiene "confianza" que poder lograr acuerdos con el nuevo Gobierno del PSOE en España, del que espera que no siga con la senda del anterior Gobierno del PP sobre la soberanía. "Espero y deseo que no esté por la labor. Creo que ha llegado el momento de poner a los ciudadanos en primer lugar", ha añadido en este sentido.

En un discurso pronunciado en los cursos de verano de la Universidad de Cádiz (UCA) en San Roque (Cádiz), Picardo ha manifestado que la comarca y Gibraltar "está geográficamente en un sitio estratégico y privilegiado y por eso debemos ya parar de sobrecastigarnos con ideas que no llegarán nunca a resolver nuestras necesidades".

"Gibraltar no será nunca una ciudad de dos Coronas, pero sí puede ser fuente de entendimiento entre dos culturas fuente de riqueza y beneficio para toda la zona. Y ya lo es, cuando nos dejan serlo", ha señalado Picardo, que ha añadido que "también puede ser uno de los pocos éxitos de la decisión tan nefasta como es el Brexit".

Para ello, el ministro Principal de Gibraltar ha indicado que hay que poner el "esfuerzo en conseguirlo con buena fe" y "dejar seriamente a un lado la soberanía". Porque, a su juicio, hay que "pensar con principios de cooperación del siglo XXI".

"Aceptemos los principios de los acuerdos de Helsinki, que las fronteras están en los mapas donde están desde la posguerra. Reconozcamos que hay una realidad jurídica, política y constitucional que se llama Gibraltar y comprendamos que si somos demócratas, no podemos pretender usurpar soberanías hoy por hoy", ha manifestado Picardo.

Asimismo, ha recordado que "Gibraltar no eligió este camino, pero nos encontramos en esta inédita situación con Reino Unido en gran parte por la actitud del entonces Gobierno de España, porque en lugar de interponer, ante todo, los intereses del Campo de Gibraltar, o considerar cómo trabajar con Gibraltar para que llegar a un acuerdo de asociación con la Unión Europea, lo que hizo el entonces ministro de Asuntos Exteriores fue sacar el tema de la soberanía".

En este sentido, ha asegurado que su "peor recuerdo" del 24 de junio de 2016 no fue el resultado del referendo del Brexit ni la "correcta" e inmediata dimisión del primer ministro británico Cameron, sino "la intervención sin pausa de Margallo, que enseguida aparecía en las televisiones de todo el mundo entero explicando que ya, en cuatro años, ondearía la bandera española sobre Gibraltar".

Picardo ha manifestado que desde que llegaron al Gobierno de Gibraltar, "mucho antes que el diccionario de Oxford tuviera que recoger la existencia de la palabra Brexit, nuestro punto de partida ha sido el de ser siempre leales con nuestros vecinos y buscar la cooperación", lo cual "se complicó con la llegada, semanas antes, del PP al Gobierno de España".

"No se hizo esperar la vuelta de la frase maldita de los años de la dictadura, ese rancio himno de los 50, 'Gibraltar, español'. Fueron, y es importante recordarlo, las primeras palabras que pronunció el ministro de Exteriores del nuevo Gobierno del PP en el 2011", ha señalado Picardo, que ha tachado de "populismo puro y duro".

No obstante, ha asegurado que "eso no cambió que nuestro discurso fuera y siga siendo de colaboración". Picardo ha indicado que "25 meses después del referéndum, queda palpable que desde el Gobierno de Gibraltar, se han hecho los deberes y aunque no queremos salir de la Unión Europea, lo vamos a hacer, dado que la única alternativa que se nos presenta para seguir en ella es transferir parte de nuestra soberanía".

En este sentido, el ministro Principal de Gibraltar ha hecho referencia a que "la postura ha sido que Reino Unido no cerrará un acuerdo si ese acuerdo no incluye a Gibraltar" y ha apuntado que "insistir en una cláusula en la negociación, porque no es otra cosa más que parte de la negociación, que sea una cláusula potencialmente excluyente de Gibraltar, no se va a interpretar nunca por Gibraltar como un acto de amistad".

Aun así, ha asegurado que seguirán buscando que España y Gibraltar "se encuentren en una nueva oportunidad de diálogo y no de vetos". En este sentido, tras recordar que "el PSOE en el periodo Zapatero ya impulsó el diálogo directo con Gibraltar", ha mostrado su confianza en poder "lograr acuerdos" con el nuevo Gobierno en España.