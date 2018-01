Podemos culpa al Gobierno de "vulnerar el principio de libertad religiosa" en el Ejército en Cádiz

Publicado 13/01/2018 18:05:58 CET

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Unidos Podemos por la provincia de Cádiz Juan Antonio Delgado ha culpado este sábado al Gobierno de "vulnerar el derecho básico a la libertad religiosa" en las Fuerzas Armadas tras una charla religiosa a la que "se vieron obligados a asistir en contra de su voluntad" los militares del Cefot 2 de San Fernando (Cádiz) el pasado mes de octubre.

Según ha informado en una nota, Delgado ha preguntado a la mesa del Congreso de los Diputados sobre este acto protagonizado por el arzobispo castrense, y ha señalado que "estas prácticas denunciadas en el seno de las Fuerzas Armadas --y extensible a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado-- confunden entre atender asuntos propios de la profesión y seguir cumpliendo otras obligaciones demandadas por la tradición católica", lo que "obviamente, no puede seguir produciéndose, puesto que las Fuerzas Armadas se deben únicamente al objetivo de prepararse para la defensa terrestre, área y marítima del país".

Según la respuesta parlamentaria del Gobierno de la que se hace eco la formación morada, este acto obedeció "a una conferencia de carácter institucional, impartida por el arzobispo castrense, que realizaba una visita oficial a la unidad, para dar a conocer el Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas, creado por Real Decreto 1145/1990, de 7 de septiembre". La misiva remite a normativa referida a los derechos y deberes de estos profesionales e insiste en que se respetó ese derecho, "frente a las denuncias de los propios militares", según ha puntualizado el representante de Podemos.

Para Delgado, "este es un nuevo episodio de un Gobierno del PP que vuelve a no respetar la Constitución. El mismo que la utiliza cuando le interesa", según ha remachado. En este caso, "queda de manifiesto esa falta de respeto a la libertad religiosa, de forma que el Gobierno no vela no sólo por que se cumpla ese principio básico de libertad religiosa, sino que permite que se vulnere ese mismo derecho, porque a los militares se les obligó a participar sí o sí en esa conferencia, hubo militares que estaban franco de servicio y se les obligó a ir e, incluso, hubo algunos que quisieron salirse de esa conferencia y no se les permitió", ha aseverado.

Por ello, Daniel Delgado ha subrayado que "esta no es la España del siglo XXI, sino que es una España de épocas pasadas", y ha afirmado que, "ni dentro de las Fuerzas Armadas ni fuera se puede permitir que no se respete un principio básico como es el de la libertad religiosa".