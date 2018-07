Podemos exige vías "seguras y legales" para los migrantes y recursos para atender la "crisis humanitaria" en Cádiz

Publicado 26/07/2018 18:19:57 CET

CÁDIZ, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de Podemos en Cádiz, José Ignacio García, ha exigido al Gobierno central y a la Junta de Andalucía mayores recursos humanos y materiales para atajar lo que ha calificado como una "crisis humanitaria". Además, ha pedido "vías seguras y legales para que las personas migrantes que se ven obligados a hacer este viaje por una situación de necesidad extrema, no pierdan la vida".

"No podemos permitir que el mar Mediterráneo sea la fosa común más grande del mundo, porque no podemos olvidar que estamos a pocos kilómetros de un sitio donde mueren personas que solo buscan un futuro", ha manifestado en una nota.

Asimismo, García ha destacado que "aunque se esté en una situación de excepcionalidad, pasa todos los veranos". Por eso, ha criticado que no hubiera mayor previsión. "No es algo extraño, ni nuevo. No es una catástrofe natural sino que estamos hablando de una realidad que necesita planificación política y, a pesar de los anuncios para el mes de septiembre, necesitamos recursos de manera urgente, puesto que el mes de agosto puede ser trágico para algunos ayuntamientos", ha afirmado.

Asimismo, ha destacado el papel de la sociedad civil, voluntarios y ONG y ha valorado el levantamiento por parte de la Autoridad Portuaria de la sanción al Ayuntamiento de Cádiz por el acogimiento a personas migrantes en el Centro Deportivo Elcano.

Finalmente, García ha reiterado la demanda de vías seguras y recursos urgentes para atender "esta situación de crisis humanitaria y para que determinadas zonas de la provincia de Cádiz no se conviertan en agujeros negros de los derechos humanos, como se está viendo en los últimos días, donde no se están respetando esos derechos".