El PP de Cádiz critica que la Diputación "ha dejado de ser el motor de desarrollo de la provincia"

Publicado 09/06/2018 18:00:46 CET

CÁDIZ, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Cádiz ha reunido este sábado a sus candidatos a las alcaldías de los municipios de la provincia en Arcos de la Frontera, en el marco del comité de campaña que ha presidido el presidente provincial, Antonio Sanz, y la coordinadora, María José García-Pelayo, donde han mostrado su interés para recuperar la Diputación "tras dejar de ser el motor de desarrollo en la provincia".

Sanz ha resaltado que "tratamos las elecciones municipales, autonómicas y generales porque el PP en Cádiz considera que uno de los objetivos necesarios en España es la vuelta al gobierno de quien ganó las elecciones, ya que se ha convertido en una exigencia de los ciudadanos", según ha informado el partido en una nota.

El presidente de los populares ha afirmado que "es un honor estar rodeado de los próximos alcaldes de los pueblos y ciudades de la provincia de Cádiz" que tienen, asimismo, como reto volver a gobernar la Diputación, que "ha dejado de ser motor de desarrollo de la provincia, abandonando el progreso, el avance, el empleo y que necesita de un nuevo gobierno, un proyecto que siempre hemos tenido desde el PP".

Durante la reunión, Sanz ha destacado que "no nos para nada ni nadie, en una semana en la que los perdedores de las elecciones han ocupado el poder, a pesar de no haber ganado nunca unos comicios, sentando un grave precedente, nuestra actitud es siempre de trabajar y comprometernos con los ciudadanos y hoy volvemos a demostrar que el PP de Cádiz no se rinde ni se amilana ni se achica, al contrario, se crece".

Por ello, Sanz ha indicado que "sentamos las bases de la recuperación del Gobierno de España y de las alcaldías de los pueblos y ciudades de la provincia de Cádiz, definiendo la estrategia, las propuestas, las campañas electorales que tenemos con lo que nos reclaman los vecinos, respuestas y soluciones porque el PP lo ha demostrado tanto donde gobierna como donde ha gobernado".

"Hoy vivimos una situación una situación de riesgo, de inestabilidad, como consecuencia de la ambición personal de algunos frente a los intereses de un país, poniéndolo en peligro cuando estaba funcionando y creando oportunidades y crecimiento económico", ha señalado.

El presidente popular ha advertido de que "el objetivo de creación de 80.000 nuevos empleos en la provincia que ya se estaban generando gracias a la política activa de empleo del gobierno de Mariano Rajoy está en riesgo, porque siempre que gobierno el PSOE se destruye empleo".

A juicio de Sanz, "el PP está aquí para dar un mensaje ilusionando de que el Partido Popular va a seguir luchando, trabajando, por sacar unos resultados que permita el progreso de nuestros municipios, la creación de empleo y oportunidades en nuestros pueblos y la mejora de calidad".

Por último, ha resultado el trabajo de Domingo González en Arcos que "está generando la ilusión y esperanza de que con el PP, igual que ha ocurrido en otras etapas en las que hemos gobernado en esta localidad, que se avanza y progresa, frente a la paralización y retroceso que se sufre con gobiernos socialistas".

"Nos presentamos aquí con ilusión, con ganas, con fuerza, con ideas y proyectos e soluciones para la provincia de Cádiz y más unidos que nunca para fortalecer nuestros proyecto político, ganar el gobierno de la provincia y las alcaldías de los municipios, llamando a los ciudadanos a un mayor compromiso", ha añadido.

Por su parte, el presidente del PP de Arcos y candidato a la alcaldía de la localidad, Domingo González, ha valorado el trabajo que hace el PP de Cádiz para convertirlo "en un partido útil y al servicio de todos y cada uno de los vecinos, haciendo un puerta a puerta, calle a calle, que queda reflejado en cada uno de los compañeros que representan a nuestro partido".

González ha concluido afirmando que "creemos en nuestro partido, en nuestra gente y en todos y cada uno de los candidatos que vamos a ser alcaldes tras las próximas elecciones municipales de 2019".