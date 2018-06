PP dice que Susana Díaz "ha sucumbido ante Sánchez y su viraje es una tomadura de pelo a los andaluces"

Publicado 25/06/2018 14:34:43 CET

CÁDIZ, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP-A, Ana Mestre, ha afirmado que "en tan solo tres semanas" la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "ha sucumbido" ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se ha dado la vuelta como un calcetín y su viraje es una tomadura de pelo a los andaluces".

En una nota, Mestre ha añadido que Susana Díaz "ha pasado de demandar durante meses un cambio del modelo de financiación a callar y sucumbir ante la respuesta negativa de la ministra Montero y del presidente del Gobierno". Esta actitud, a su juicio, "se repite en otras cuestiones, como la inmigración irregular y la negociación de la PAC".

La dirigente del PP-A ha afirmado que no comprende este "viraje", que ha calificado como "una auténtica tomadura de pelo a los andaluces que hoy ratifica el ministro de Fomento al asegurar que no se va a reformar el modelo de financiación pero que se van a sentar las bases de la reforma".

"Todo esto nos crea una gran incertidumbre, porque lo único que hay previsto son encuentros entre el presidente Sánchez y los presidentes autonómicos, es decir, bilateralidad en lugar de diálogo, y la bilateralidad sólo lleva a los privilegios, que es lo contrario al consenso y a la transparencia", ha asegurado Ana Mestre.

Por ello, pedido que se ponga fecha al Consejo de Política Fiscal y Financiera, "del que Susana Díaz ya no habla porque ha sucumbido ante Sánchez".

Además, ha reclamado a la presidente de la Junta que la financiación autonómica "no se convierta en una subasta, y que las cartas se pongan boca arriba". Mestre ha señalado que el ámbito de negociación debe ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera "y no reuniones a puerta cerrada", y que la negociación "dé lugar a un gran acuerdo y no a un gran amaño entre Pedro Sánchez y los separatistas que le llevaron a la Moncloa por la puerta de atrás".

Para Mestre, "el viraje de Susana Díaz se ve también en el problema de la inmigración, porque está escondida y no exige nada al Gobierno". "Será que ya no le duele en el alma la inmigración irregular", ha añadido la dirigente del PP-A, que ha exigido al presidente del Gobierno "que gobierne y ponga los medios necesarios parta afrontar la situación" y ponga en marcha un "plan especial de atención a la inmigración, en el que el Gobierno actúe en cooperación con la Junta y las ONG, y que disponga de los recursos necesarios".

Finalmente, Mestre ha pedido que Díaz y Sánchez "que dejen de mirarse de reojo y sean igual de beligerantes que lo fue el Gobierno de Mariano Rajoy en la negociación de la PAC. En este sentido, ha recordado que "la Junta empezó a confrontar con el del PP sin tener datos de la PAC, y ahora Susana Díaz no habla ni se tiene atisbo de que Sánchez vaya a cumplir lo que con tanto ahínco exigían al Gobierno de Rajoy, es decir, que no hubiera ni un euro de recortes".