PP-A duda que Sánchez vaya a garantizar la carga de trabajo en Navantia porque es "experto en hacer globos sonda"

Publicado 11/09/2018 13:29:58 CET

SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Sectores Productivos del PP-A, Pablo Venzal, ha manifestado que su partido "no cree" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando habla de que el contrato con Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas en la empresa pública de Navantia en Cádiz no corre peligro porque, según ha dicho, el presidente es un "experto en hacer globos sonda".

"Nos tememos que al final se acabe intentando llevar a cabo algún derribo controlado de la cuestión, pero en Navantia lo que hace falta es trabajo", ha afirmado este martes en una rueda de prensa en Sevilla. En esta línea, Venzal ha explicado que la gente necesita trabajo y si en el Gobierno "hay un atajo de incompetentes que no saben ni del terreno que pisan", que "no hubieran jurado o prometido el cargo", ha dicho refiriéndose directamente a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Así, ha calificado de "ridículo esperpéntico" lo que está haciendo el Gobierno "poniendo en peligro más de 6.000 puestos de trabajo" en Andalucía porque "da muestras de no saber lo que tiene entre manos". Además, según ha insistido, el Ejecutivo "piensa que no vender bombas es un guiño al pacifismo" pero las corbetas "son para pescar atunes" y no guardan relación.

"¿Alguien se cree por algún momento que la ministra, antes de tomar la decisión de rescindir el contrato con Arabia Saudí, no le había pedido permiso al presidente para esa medida?", ha ironizado, por otro lado, Venzal, quien se ha preguntado "si nadie va a dimitir" porque Margarita Robles es la "responsable de poner en peligro la economía andaluza".

Con todo, ha exigido "responsabilidades" porque, igualmente, si Sánchez "no sabía de la medida, la ministra tiene que dimitir" y, si lo sabía, debe "dar explicaciones de por qué ha puesto en juego más de 6.000 puestos de trabajo". "Cualquier concejal se tienta las ropas entes de tomar una decisión, alguien tiene que tomar medidas y la primera es hacer que dimita la ministra porque esto es imperdonable", ha asegurado.

Por último, ha recordado que "los pactos están para cumplirlos" y un contrato como el que mantenía España con Arabia Saudí "no se puede tratar como el cambio del seguro de un vehículo", sino que "hay que ser más serio" y, "si Robles no sabe de política que vuelva a los tribunales que es de donde no debería haber salido".