PP pide explicaciones al Gobierno por "el daño que se está haciendo con los continuos retrasos en los trenes" en Cádiz

Publicado 17/09/2018 18:25:03 CET

CÁDIZ, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP en Cádiz y senador, Antonio Sanz, ha anunciado que va a preguntar, en el Senado al Gobierno por "el daño que se está haciendo a la provincia por los continuos retrasos en los trenes que están sufriendo los usuarios en las últimas semanas entre Cádiz y Madrid".

En una nota, Sanz ha pedido "responsabilidades" al Gobierno del PSOE "por lo que está ocurriendo", calificándolo como "una falta de respeto para la provincia de Cádiz que los usuarios estén sufriendo unos retrasos de hasta 80 minutos, siendo una constante y algo que no ocurre en otros sitio".

Asimismo, ha afirmado que "la nefasta gestión de los socialistas en esta materia afecta, además, a otros sectores como el de los taxis, a los que no se les comunica de dicho retraso en los trenes por lo que cuando los usuarios llegan, por ejemplo, a las doce de la noche, no pueden prestar el servicio porque no tienen conocimiento de la incidencia".

Por ello, Sanz ha insistido en calificar de "falta de respeto del Gobierno de Sánchez a los gaditanos" lo que está ocurriendo tanto en Cádiz como en el Campo de Gibraltar, por lo que ha indicado que "como senador exigiré explicaciones al PSOE".

Asimismo, Sanz ha afirmado que "también preguntaré al gobierno socialista, cuándo tiene previsto culminar las medidas de seguridad en torno a la alta velocidad que tendrían que estar acabadas este año". "No sabemos si todo el parón que se ha tenido con el gobierno de Sánchez va a tener su repercusión y se pondrá en peligro la alta velocidad en la provincia de Cádiz", ha concluido.