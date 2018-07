PP-A pide al Gobierno que preste especial atención a Andalucía y critica que Díaz "haya pasado de león a corderito"

Publicado 10/07/2018 14:00:18 CET

ALGECIRAS (CÁDIZ), 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha afirmado que el Gobierno de España "tiene a Andalucía relegada" y ha pedido que le "preste especial atención" en temas como la inmigración o la financiación autonómica. Además, ha criticado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "ha pasado de león a corderito, de ser un león contra el Gobierno antes de la moción de censura a una actitud dócil en un mes".

En declaraciones a los periodistas tras visitar en Algeciras (Cádiz) instalaciones de la Cruz Roja, Moreno ha recordado el número de inmigrantes llegados a las costas andaluzas, que superan los 9.000 en lo que va de año. Así, ha manifestado que "ante esta avalancha, se necesita por parte de las administraciones públicas que haya una coordinación y una política visible y coherente, consensuada".

Así, ha pedido un reconocimiento para todas las organizaciones no gubernamentales por su trabajo, un "reconocimiento social". Igualmente ha alabado la respuesta de los ayuntamientos y ha señalado que echa de menos una política en materia de inmigración por parte del Gobierno central.

"El Gobierno de Sánchez está más en la política de gestos y mediática, pero no de contenido y la política de gestos tiene un tiempo, pero los problemas no se solucionan", ha manifestado Moreno, que ha añadido que le "sorprende que el Gobierno de España tiene relegada a Andalucía y no pone todos los medios y recursos que debiera". "En Andalucía somos puerta de entrada y el Gobierno tiene que prestar especial atención en cuanto a medios y recursos", ha añadido.

A juicio de Moreno, "se ve también en otras facetas, se ve como en algo más de un mes el PSOE hablaba de un nuevo modelo de financiación autonómica y a día de hoy Sánchez le da un portazo a la señora Díaz y no habla, ni hay calendario, ni se sabe si van a incorporarse esos 4.000 millones a los presupuestos o si va a haber presupuestos para 2019".

"Hemos pasado de un Gobierno leal a uno que le da la espalada a los andaluces y no se sabe si eso es fruto de la frialdad entre Díaz y Sánchez, pero los andaluces no tienen que pagar los platos rotos de la relación entre ellos".

Igualmente, ha mostrado su "preocupación" por las negociaciones "opacas" y los acuerdos entre Pedro Sánchez y Torra. "No estamos sabiendo cuáles son los acuerdos y nos preocupa que haya un trato de favor en materia de financiación a Cataluña con respecto a Andalucía", ha concluido.