PP pide a Irene García (PSOE) "que tome posición y se pronuncie" con respecto a la construcción de las corbetas

Publicado 06/09/2018 13:47:08 CET

CÁDIZ, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Diputación de Cádiz, José Loaiza, ha lamentado que la secretaria provincial del PSOE y presidenta de la administración provincial haya viajado a Hamburgo (Alemania) a una feria de la industria naval y que "ni siquiera se haya pronunciado sobre lo que está pasando con el contrato para la construcción de las cinco corbetas entre Navantia y Arabia Saudí tras la ruptura del contrato armamentístico con el país árabe por parte del Ministerio de Defensa".

En un comunicado, Loaiza ha reclamado a García que "se pronuncie y aclare de qué parte está, si de la de los trabajadores de Navantia y la industria naval o con su presidente y sus socios de gobierno que van en contra de los intereses de la Bahía de Cádiz, porque ella es la responsable del PSOE gaditano y de toda la provincia, con independencia de irse de viaje".

En esa línea, el portavoz popular ha sugerido a García que "le diga a su presidente, Pedro Sánchez que no juegue con los intereses de esta provincia, con 6.000 puestos de trabajo y con 2.000 millones de inversión que se pueden perder".

Asimismo, Loaiza ha apuntado que "constatamos el nerviosismo por parte del Comité de Empresa de Navantia sobre el futuro de este contrato ya que hay movimientos extraños, a lo que se suma las declaraciones del alcalde de Cádiz, José María González (PCSSP), en la que tampoco se pone al lado de los trabajadores, sino junto a su líder a nivel nacional, Pablo Iglesias, y a Pedro Sánchez para romper las relaciones comerciales con Arabia Saudí".

Por ello, ha reclamado a González que "defienda los puestos de los trabajadores gaditanos y no otra cosa porque él es alcalde de los gaditanos", considerando que "es muy importante la unión de todas las administraciones y de todos los cargos públicos en defensa de ese contrato, porque ahora hay intranquilidad y nadie garantiza que se mantenga, porque no ha salido nadie del Gobierno central, de la Junta de Andalucía ni de la propia Diputación anunciando que no va a pasar nada".