PP pide al nuevo Gobierno "que firme el acuerdo para la construcción de las cinco corbetas en los astilleros gaditanos"

Publicado 06/06/2018 17:41:06 CET

CÁDIZ, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP Teófila Martínez ha pedido al nuevo presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que "no escuche ni a IU, ni a Podemos ni a otros partidos radicales y que firme el acuerdo definitivo para la construcción de las cinco corbetas en los astilleros de la provincia de Cádiz", y que no ponga "ninguna traba a la rúbrica final, porque ya sabemos que estos socios de gobierno de los socialistas en Madrid son contrarios a este contrato".

En un comunicado, Martínez ha señalado que "no le vamos a pedir aquellas cosas que tienen su dificultad y sabemos que no son posibles, porque las hemos vivido desde el gobierno, no vamos a ser tan irresponsables como lo han sido los tres diputados socialistas por Cádiz durante este tiempo".

En este sentido, la diputada nacional del PP de Cádiz ha advertido que "sí le vamos a pedir que acelere todas aquellas cuestiones que prometieron desde la oposición y, sobre todo y principalmente, que no pare nada, porque como nos pasa siempre que gobierna el PSOE, se paralizan y guardan en un cajón todo aquello que proyecta o ejecuta un gobierno del PP en nuestra provincia".

Así, Martínez ha insistido en recordar que "con el gobierno de Zapatero, ese al que quieren parecerse, se paralizó el puente de Cádiz; la Vejer-Algeciras; el cruce de Tres Caminos; el corredor ferroviario Algeciras-Bobadilla, el desdoblamiento de la N-IV Sevilla-Jerez; etcétera".

Igualmente, la diputada nacional ha indicado que "los gaditanos estamos saliendo de la crisis", por lo que ha reclamado a Sánchez que "no suba los impuestos para arreglar las apetencias de sus socios, porque hay muchos pequeños y medianos empresarios a los que si se les vuelve a castigar con una subida de impuestos y le maltratan, como en otras ocasiones, volveremos a tener serios problemas en nuestra provincia".