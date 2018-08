PP reclama "inversiones constantes plurianuales" de todas las administraciones para La Línea (Cádiz)

Publicado 29/08/2018 18:54:45 CET

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP por Cádiz Teófila Martínez ha reclamado este miércoles el compromiso de todas las administraciones con La Línea de la Concepción, por medio de "inversiones constantes plurianuales".

En un comunicado, Martínez ha expresado su prioridad, "como siempre lo ha sido para el PP", por La Línea de la Concepción, "para elaborar unas políticas que ayuden a mejorar las condiciones sociales y económicas de la ciudad, porque no es una localidad cualquiera, es una ciudad muy importante con un problema como es el de lindar con Gibraltar que ha hecho que no crezca como lo han hecho otros municipios de similares características".

En esa línea, la diputada popular ha afirmado que "nunca se han aplicado políticas de carácter social y transformación de las estructuras sociales, económicas y urbanísticas de manera permanente y ese es el principal problema de esta ciudad", al tiempo que ha advertido de que "si no conseguimos que se mejore la situación de las familias que tienen poco recursos y que aquellos jóvenes que no tienen formación, no se podrá avanzar".

Asimismo, ha explicado "la necesidad de que tanto el Estado como Europa se comprometan con el Campo de Gibraltar y sobre todo con La Línea para que los recursos necesarios no falten para formación, educación, políticas sociales, mejoras en las condiciones de los mayores y aquellos jóvenes sin formación y para hacer inversiones concretas en las mejoras de las infraestructuras sociales y económicas y, todo ello, acompañado de inversiones que mejoren la estructura urbana de la ciudad".

Igualmente, Martínez ha resaltado que "aprovechando los recursos extraordinarios que un Estado tiene que poner a disposición de esta zona con motivo del Brexit, durante no menos de diez años haya una inversión, en todos los aspectos de manera paralela, para darle un respiro a La Línea".

"Es el momento de trabajar todos a una y llamar a cada cosa por su nombre, pues si hablamos de Plan Especial, tiene que haber unas características y unos objetivos", ha incidido la diputada popular, al tiempo que ha subrayado que "desde el PP lo tenemos muy claro y, por ello, vamos a exigirlo desde la oposición siendo muy contundentes en las administraciones local, regional y nacional".

Por ello, Martínez ha indicado que "si el gobierno de Sánchez no actúa, tras más de dos meses gobernando, empezaremos con nuestras propuestas tanto a nivel local, donde formamos parte del gobierno, con regional y nacional, porque el principal problema que nos encontramos en La Línea es que nunca se ha hecho un plan concreto con proyección plurianual".

"Hace falta un plan a medio o largo plazo, con acciones concretas, que se desarrollen en paralelo y con recursos garantizados anuales, como mínimo, durante diez años", ha abundado.

Con todo, Martínez ha apuntado de que "entramos en una carrera contrarreloj en la que, cuando gobernaba el PP, nos ocupamos de convencer a los ministros para que en el Plan Especial que se estaba elaborando para La Línea tuviera sus acciones y recursos concretos, pero que ahora no sabemos cómo se va a desarrollar con el PSOE en el gobierno".