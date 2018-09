PP reclama a PSOE la construcción de una depuradora en Benaocaz (Cádiz)

Publicado 15/09/2018 18:13:00 CET

CÁDIZ, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de Cádiz y senador, Antonio Sanz, y la presidenta del Partido Popular de Benaocaz, Ana Belén García, han reclamado la ejecución de la depuradora para el municipio "cuyo proyecto dejó elaborado durante su mandato anterior el exalcalde popular Juan Mangana" y que el PSOE "ha decidido no ejecutar".

Tras el encuentro mantenido en la mañána de este sábado en la localidad benaocaceña con Antonio Sanz, el vicesecretario del PP de Cádiz, Jorge Vázquez, y el exalcalde Juan Mangana, el presidente de los populares gaditanos, ha conocido de primera mano el "abandono" al que el PSOE "tiene sometido el municipio desde que alcanzara el poder en 2015".

Sanz ha lamentado en un comunicado que "un proyecto tan potente y necesario" para la localidad como una depuradora, "con un importante beneficio económico y medioambiental para los benaocaceños, esté paralizado desde hace más de tres años y sin alternativa alguna".

Por su parte, García ha explicado que "durante el gobierno local de Juan Mangana, se proyectó una depuradora ecológica, sin motor, con una innovadora técnica de laguna que evitaría el vertido de aguas fecales al arroyo". Además, ha asegurado que "se ahorrarían denuncias y multas por estos vertidos a la vez que se protegería el medio ambiente".

Para García, la actitud del gobierno local socialista y de Aguas Sierra de Cádiz, la empresa pública encargada de la gestión del agua y los residuos en la localidad, es "la de preferir pagar multas, destruir el medioambiente y poner en riesgo la salud de los vecinos".

"No entendemos que algo que ya estaba en marcha, con los terrenos elegidos y todo preparado para ejecutar la obra no se lleve a cabo", ha criticado la popular, al tiempo que ha lamentado que "administraciones como Diputación destinen 60.000 euros a mejorar la depuradora de Villaluenga" y, por el contrario, "no muestren interés alguno ni ayuden a construir una en Benaocaz".

Finalmente, Sanz ha afirmado que "tras un mandado en el que el PP genera una mejoría para Benaocaz", el PSOE "se ha dedicado durante tres años a destruir lo que tanto costó construir", por lo que considera que "urge un nuevo cambio de gobierno en la localidad para que proyectos tan beneficiosos para los vecinos como esta depuradora se puedan ejecutar".