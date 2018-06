El programa 'Talento Solidario' de la Fundación Botín apoya Universo Santi en Jerez

Publicado 11/06/2018 13:22:33 CET

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Universo Accesible, promotor del Restaurante Universo Santi, ha sido una de las 12 organizaciones sociales, entre más de 400 presentadas, en la IX edición del 'Programa Talento Solidario' de la Fundación Botín, incorporándose además a la 'Red Talento Solidario', un entramado de trabajo colaborativo compuesto por 223 organizaciones que explora la posibilidad de generar sinergias que faciliten la optimización de los resultados de su actividad.

Según ha explicado a Europa Press el presidente de la Fundación Universo Accesible, Antonio Vila, las asociaciones seleccionadas en el programa 'Talento Solidario' recibirán el apoyo necesario para profesionalizar algunos procesos relacionados con su gestión interna y externa, tales como la comunicación, la medición del impacto o los procesos de calidad.

Las 12 entidades seleccionadas este año han sido Aptcan (Autismo Cantabria), Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (Aeress), Apadrina un Olivo, Red Solidaria Internacional Agustino Recoleta (Arcores), Asociación de Personas Sordas de Navarra (Asorna), Asociación Achalay, Fundación Crecer con Futuro, Asociación Más por Ellos, Fundación Dacer, Fundación Solidarters.com (Fair Saturday), Fundación Universo Accesible y Asociación Mamás en Acción.

Todas estas organizaciones tienen el objetivo común de desarrollar u optimizar el funcionamiento de algún área estratégica dentro de la organización para ser más innovadoras, más sostenibles y obtener mayor impacto social.

Cabe recordar que Universo Santi fue inaugurado oficialmente el 27 de octubre de 2017 en un acto con unas 200 personas de la sociedad civil jerezana y andaluza y de la política con el objetivo de convertirse en un referente culinario de alta cocina en España, ya que, como avanzó en la presentación Abel Valverde, uno de los mejores jefes de sala de España y director del proyecto gastronómico, se trata del "único restaurante con las recetas que dieron fama a Can Fabes, además de una carta con sello propio".

Además, cuenta con respaldo una treintena de empresas e instituciones que avalan el proyecto Universo Santi. Así, colaboran como patrocinadores la Fundación Universo Accesible, la Fundación Cajasol, Obra Social la Caixa, Fundación ONCE, Fundación Cruzcampo, Fundación DKV Integralia, Europa Press, Calidad Pascual, Fundación González Byass, Pepsi, Fundáción Orange, Sabores Almería, Covap, Migasa, Riversa, Azero, Dimasa, Montesierra, Jerigolf, Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Ayuntamiento de Jerez, Fundación Plant for the Planet, Grupo BC, Renovatio, Ruca, Disegna y Osborne Consultores.