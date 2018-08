PSOE de Cádiz achaca al PP "que podrían haber garantizado el fin del peaje con partidas en los PGE"

Publicado 27/08/2018 15:24:02 CET

CÁDIZ, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Cádiz y presidenta de la Diputación, Irene García, ha celebrado este lunes que el PP que "desde el cambio de Gobierno parece que ha empezado a percibir con nitidez la realidad de la provincia tal como era, tal como es, con necesidades urgentes como el fin del peaje o el desdoble de la Nacional IV (N-IV)", al tiempo que les ha recordado que "esto lo podrían haber garantizados con partidas en los Presupuesto Generales del Estado (PGE)".

En un comunicado, García ha querido dar la bienvenida al PP "a la realidad que durante tantos años han negado, por fin se quitaron la venda". Es este sentido, ha reseñado que "la mejor manera de haber demostrado su fehaciente preocupación por la provincia es haber garantizado a través de los PGE partidas suficientes para garantizar esos proyectos que todos sabemos que precisa nuestra provincia a la que negaron el pan y la sal durante siete ejercicios presupuestarios".

Con todo, la dirigente socialista ha aplaudido que el líder del PP-A, Juanma Moreno, y sus compañeros gaditanos se conjuren hoy en Jerez de la Frontera para mostrar su apoyo para el desdoble de la N-IV y la liberación del peaje en la autopista "pues es justo lo que desde el PSOE hemos estado demandando durante los últimos siete años al Ministerio de Fomento sin que el gobierno de Mariano Rajoy hiciera caso alguno".

En esa línea, la presidenta de la Diputación ha advertido de que "el PSOE estará siempre en la senda para sacar adelante a esta provincia y apoyaremos cualquier iniciativa social, empresarial o política que venga a contribuir en ese sentido siempre que no tengan tufo electoral o afán por sustentar un liderazgo endeble".

"Si ambas obras no van a avanzar este año es porque así lo pintó el PP en unos presupuestos que el nuevo Gobierno ha tenido que asumir por responsabilidad democrática", ha precisado García, quien ha resaltado "que no es tiempo de hipocresía, no hay espacio político ya para el fariseísmo; lo que hay son ganas e ilusión por hacer las reformas necesarias en este país que ha vivido en letargo durante siete años".

Asimismo, la secretaria general del PSOE de Cádiz ha asegurado que "cuando este Gobierno tenga posibilidades de hacer sus presupuestos tendrá la sensibilidad que ha faltado durante todo este tiempo hacia esta provincia con muchas posibilidades de despegar, pero a la que han tenido atada, y ahí estaremos los socialistas gaditanos para reclamar a Fomento que acabe con ese estrangulamiento en el acceso y salida de nuestra provincia solo a través de peajes".