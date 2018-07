El PSOE de Cádiz defiende "el buen momento que está viviendo el socialismo con la llegada de Sánchez al Ejecutivo"

Publicado 23/07/2018 23:17:22 CET

CÁDIZ, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Cristina Narbona, y el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, junto a la secretaria General de los socialistas gaditanos, Irene García; el alcalde de la localidad, José María Román, y la secretaria General del PSOE local, Cándida Verdier, han defendido ante la militancia "el buen momento que está viviendo el socialismo con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno".

Narbona ha destacado "la responsabilidad que tiene el PSOE frente a un PP que quiere deslegitimar a Pedro Sánchez porque parece que no entiende las herramientas democráticas y constitucionales". Sin embargo, ha continuado, "no es así, por más que les duela y Sánchez no sólo es el legítimo presidente, sino que su Gobierno ha emprendido desde el minuto cero acciones de Gobierno, sin perder el tiempo y esa es la señal clara de la identidad del PSOE", según ha informado el partido en una nota.

En ese sentido, ha señalado que "el presidente empezó poniendo en marcha el Comisionado Contra la Pobreza Infantil, y ha seguido esa senda con cuestiones tan importantes como el diálogo social entre los sindicatos y empresarios para hablar del derecho de los trabajadores y luchar contra la explotación y la precariedad laboral".

"Son las políticas de empleo de nuestro Gobierno las que se están enfocando hacia mejorar la vida de las familias y especialmente a los jóvenes que tienen tanta dificultad para entrar en el mercado laboral", ha defendido Narbona añadiendo que "ha levantado el veto a cuestiones importantes para el desarrollo social y va a recuperar derechos como la lucha por la igualdad de género y la lucha contra la brecha salarial, algo que hay que combatir desde el mercado laboral y en eso estamos".

En este marco, Rodríguez Gómez de Celis ha aseverado que "este delegado del Gobierno que os habla es sensible con los muchos problemas que tiene, da fe de que se está trabajando juntos y buscando las soluciones". Por eso, ha confiado en que "debemos estar orgullosos y reencontrarnos, porque tenemos que seguir siendo el bastión de la defensa del Estado del bienestar". "Tenemos a un PP nuevo, aparentemente, pero que es vetusto en las cuestiones que pone sobre la mesa", ha añadido.

Asimismo, Irene García ha mostrado su satisfacción y ha concretado que "estamos encantados de haber recuperado la decencia en este país". Ha querido mostrar que "tenemos un magnífico momento y se abren nuevas oportunidades para esta provincia, y aunque la provincia es compleja tenemos las ganas y ahora las herramientas para darle la vuelta a esa situación".

García ha defendido que "cuando mejor le ha ido a los gaditanos y gaditanas es cuando gobiernan las Administraciones el PSOE, y así lo muestran ahora tanto Susana Díaz, como Pedro Sánchez". Ha destacado, además, "el enorme ejemplo que supone Chiclana para los municipios de su entorno, ya que con el PSOE ha evolucionado tanto urbanística, como en la recuperación de servicios que el PP, en muy poco tiempo, los maltrató".

Por su parte, José María Román ha puesto de manifiesto que "ha llegado el momento que tanto anhelaba y me gusta ver a Susana Díaz reuniéndose con un presidente socialista y que el delegado del Gobierno de Andalucía sea más sensible a las líneas y medidas que necesita la ciudadanía". Román ha puesto de manifiesto que "los socialistas queremos que las personas sean más felices y eso lo demostramos con nuestras políticas en las Administraciones".

En la misma línea, Verdier se ha congratulado de que "Narbona esté en Chiclana pues es un referente, no sólo para el medio ambiente y el socialismo, sino para todas las mujeres por su lucha y entrega". Así, tanto Narbona y Rodríguez Gomez de Celis, así como el resto de representación y la militancia han aplaudido que "se abra un tiempo nuevo, con un Gobierno de izquierda y al servicio de la ciudadanía siendo el garante real del Estado de Bienestar".